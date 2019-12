Reklamerte for Odds medaljefeiring. Det var bare ett problem ...

47 barn evakuert etter at skolebuss hang over skrent

Dette arrangementet ble opprettet og lagt ut på Facebook-siden til fyrverkeriforhandleren HTP – Pyro lørdag, dagen før den siste og avgjørende serierunden i Eliteserien.

Men det var bare ett problem.

Det endte som kjent med at Odd tapte borte mot Haugesund, samtidig som Rosenborg vant sin kamp. Dermed ble det tredjeplass og medalje på trønderne, mens Skiens stolthet måtte nøye seg med fjerdeplass.

– Jeg kunne nok tatt et forbehold i det som ble lagt ut. Men det lå litt i kortene at det skulle bli fyrverkeri hvis det ble medalje, sier Olav Hanto, pyrotekniker, daglig leder og eier i HTP – Pyro.

– En misforståelse

O’Learys på Arkaden i Skien ble lagt til som medarrangør på Facebook. De sto sammen med Odd bak samlingen på restauranten søndag kveld. Det planlagte fyrverkeriet var imidlertid et samarbeid mellom klubben og kjøpesenteret.

– Mitt fokus var å fortelle folk i byen at det kunne komme fyrverkeri, slik at ikke noen ble skremt. Det hele ble en misforståelse mellom meg og klubben, sier Hanto.

Posten på Facebook lå ute noen timer lørdag før den ble slettet.

Odds arrangements- og publikumsansvarlig, Line Refsdal, forteller at klubben selv gikk ut i lokalavisen og opplyste om at det ble fyrverkeri dersom laget tok medalje.

– Nice try

– Dette kan kalles en jinx, ja, sier Vetle Johansen.

Han er leder i Oddrane, som er den offisielle supporterklubben til Odd. Sammen med flere supportere på bussen til Haugesund søndag ble han gjort oppmerksom på «stuntet» på Facebook, som raskt ble spredt i flere kanaler da det ble kjent.

Okei det kunne faktisk gå, men nå er det håpløst. Gratulerer @RBKfotball med bronse og spill i Europa neste sesong. pic.twitter.com/7s9y6VXBuP — Tor Henrik Stensland (@Toricharito) November 30, 2019

– Det ble pratet mye om det før kampen, og spesielt etterpå. Personlig har jeg ikke så stort forhold til jinxing, og jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det, sier Vetle Johansen.

Talsperson for Rosenborg-supporterne i Kjernen, Espen Viken, har mest fokus på eget lag.

– Jeg er så glad på min egen klubbs vegne, og tror ikke at jeg kan glede meg over andres tap i dag, sier Viken.

Men han klarer likevel ikke å dy seg helt:

– Nice try – try again!

Har mye fyrverkeri liggende

Daglig leder ved O'Learys i Skien, Thomas Kvam, opplyser at både Odd og restaurantens Facebook-administrator ba fyrverkeriforhandleren slette innlegget da de ble gjort oppmerksomme på det.

– Vi er helt enig i at det skulle vært en annen ordlyd i meldingen. Derfor ble det slettet. Derimot så vil jeg si at vi på O’Learys er en av hovedsponsorene til Odd, og vi hadde jo veldig tro på at laget skulle klare medalje. Hvis noen synes at dette ble en morsom greie, så lever vi godt med det, sier Kvam.

Olav Hanto i HTP – Pyro sto klar på taket på Arkaden søndag kveld. Han måtte skuffet ta med seg utstyret ned igjen.

– Jeg håper virkelig ikke at det var annonseringen som gjorde at medaljen glapp. Men hvis noen trenger fyrverkeri nå, så har jeg mer enn nok liggende, sier Hanto og ler.