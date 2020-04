Riise til sykehus etter bilulykke

Dette kameraet kan bli et viktig spor etter at kvinne ble funnet død

Saken oppdateres.

Det bekrefter John Arne Riises manager, Erland Bakke, overfor Dagbladet.

– Han kjørte sin datter hjem til Ålesund. Rett før ankomst var det en hindring i veibanen som medførte at John Arne Riise svingte raskt til venstre og kolliderte med autovernet, skriver Bakke i en e-post til avisen.

Bakke skriver videre at begge involverte ble fraktet til sykehus for rutinemessig kontroll, og at begge etter forholdene har det bra.

Ulykken skjedde da Riise kjørte fra Tønsberg til Ålesund.

Politiet i Møre og Romsdal meldte natt til onsdag om at en bil lå på siden midt i veibanen etter en trafikkulykke. De bekreftet kort tid senere at det ikke var snakk om store personskader.

Politiet har opprettet sak, men sier til Dagbladet at de ikke har mistanke om at noe straffbart har skjedd.