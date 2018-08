Rini Coolen gjør to endringer fra Stabæk-kampen: Her er laget som skal ta RBK videre ut i Europa

Har funnet årsaken til at togvogn med 43 tonn tung panservogn sporet av

Elbilene har passert et nytt trafikknivå i bomringen

Én av tre studenter føler seg ensomme: - Jeg var ensom, utenfor og alene i en stor by

De siste årene har Linn kun fått A-er. Her er hennes tips til årets studenter

«Fin ettermiddagskonsert i regn for et av årets beste albumband» 5

Her er laget som skal ta RBK videre ut i Europa

Får publikum til å synge «we’re all doomed to die» mens regnet fortsatt høljer ned 5

Koteng oppgitt over Gauseth-uttalelse: – Hva er han ekspert på?

Vi er et eldre ektepar som fant ut vi skulle flytte. Fire måneder etter huskjøpet fikk vi det første sjokket

Mener denne mannen var helt avgjørende for at Start sikret storsigneringen: - Ville ikke vært mulig uten

Så mye kjøpte Brann for - og slik forklarer sjefen millionfesten

Koteng oppgitt over Gauseth-uttalelse: – Hva er han ekspert på?

Koteng oppgitt over Gauseth-uttalelse: – Hva er han ekspert på?

Vi er et eldre ektepar som fant ut vi skulle flytte. Fire måneder etter huskjøpet fikk vi det første sjokket

Saken oppdateres.

Rosenborg fikk et meget godt utgangspunkt på bortebane mot Cork med en 0–2-seier. Jonathan Levi spilte hovedrollen i bortekampen, og satte ballen i nettet to ganger. Han er også med fra start i kveldens oppgjør.

Even Hovland og Tore Reginiussen har vært solide som stopperpar for Rosenborg denne sesongen, men i hjemmekampen mot Cork erstatter Besim Serbecic Hovland i midtforsvaret.

20-åringen har ikke startet en kamp for Rosenborg siden mai, men nå får han sin Europa-debut. RBK-trener Rini Coolen sa på pressekonferansen onsdag kveld at årsaken var at Hovland har spilt mye i det siste, men midtstopperen er fortsatt med i troppen. Byttet er det eneste fra startelleveren i den forrige kampen mot Cork.

Anders Trondsen sto over kampen mot Stabæk, men er nå tilbake fra start på laget som skal ta RBK videre ut i Europa. Med i troppen er også Pål Andre Helland, som er tilbake fra skade.

Dette er den andre kampen i Europaligaens tredje kvalifiseringsrunde. Vinneren av dette dobbeltoppgjøret går videre til den siste kvalikrunden, hvor makedonske Skhendija mest sannsynlig venter som siste hinder før gruppespillet.

Her er de elleve som starter for Rosenborg (4–2–3–1) :

André Hansen- Vegar Eggen Hedenstad, Besim Serbecic, Tore Reginiussen, Birger Meling - Marius Lundemo, Anders Trondsen - Jonathan Levi, Mike Jensen, Nicklas Bendtner - Alexander Søderlund