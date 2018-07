Rodgers om RBK-aktuell Liverpool-spiller: – En veldig, veldig god signering

Enn om vi ikke føler lykke over å vente barn... 5

Når smågutter plages av magen sin, har vi et problem

Tora (17) og Kajsa (17) om hoppeforbud på Grilstad: - Å høre et plask er ikke forstyrrende

18 steder over 30 grader

Tabbetrekk ødela for Magnus Carlsen

Furdal klar for første kamp i mørkeblått: Slik starter Viking mot HamKam

Hevder Molde har fått et konkret bud på Leo Østigård

Kraftig regn over storbrann i Sverige

Tabbetrekk ødela for Magnus Carlsen

Saken oppdateres.

– Jeg leste om det for noen dager siden, og det vil bli en veldig, veldig god signering for Rosenborg. Jeg elsket å jobbe med ham, sier Rodgers.

Liverpool-spilleren – sist sett i kamp mot Manchester United - er sterkt linket til RBK, og skal ifølge de som følger Liverpool tettest ankomme Trondheim for medisinsk sjekk med det første. Under pressekonferansen i forkant av møtet med RBK onsdag ble Rodgers spurt om sin tidligere elev.

– Han var en ung spiller jeg virkelig elsket å jobbe med. Han er taktisk veldig sterk, forstår fotballspillet, er ekstremt god pasningspiller, og en fantastisk gutt. Jeg ønsker han det aller beste hvis han havner her, sier Rodgers.

I kampen mot Bordeaux erstattet han Kolo Toure som stopper, men er som også Rodgers er innom først og fremst en midtbanespiller. Han mener det ikke er noen nedtur for spanjolen hvis det er her han havner.

– Han er ung, og trenger spilletid. I Liverpool har han med seg en og erfaring fra stor klubb. Men det er veldig vanskelig å slå gjennom der. Nå kan det være rett for ham å gå videre og her i Norge er det flere gode fotballspillere, som vi selv erfarer med vår egen Kristoffer Ajer. Og han kommer til en flott klubb med flott historie, sier Rodgers.

Fra RBK-hold var det tirsdag ingen kommentarer rundt spanjolen, som skal koste RBK 26 millioner.

Rodgers mannskap har 3-1 å gå på fra hjemmekampen på Celtic Park. Et mye bedre utgangspunkt enn fjorårets 0-0. Den gang scoret som kjent Celtic det eneste målet på Lerkendal, og gikk videre. Men Rodgers nekter å ta avansement på forskudd tross to måls ledelse.

– Den første kampen viste hva vi kan, og vi har en fordel. Men det gjenstår fortsatt en kamp, så det er ikke noe som er avgjort. Vi må forsvare oss godt, og være sterke. Vi må ha respekt for at det er et godt lag vi møter. Det så vi de første 20 minuttene i sist uke, sier Rodgers.

Rodgers skrøt også veldig av Kristoffer Ajer som er blitt en bauta i Celtic-forsvaret.

– Han er ung, men kan nå det høyeste nivå i fotballen. Han er rask, smart og teknisk god. Han blir bare bedre og bedre, og jeg synes det er en stor glede å jobbe med ham, roser Rodgers.

– Celtic bedre i år

Han mener Celtic er et bedre fotball-lag i år enn i fjor sommer.

– Det er ingen tvil om det, sier han og bruker RBK-kampene fra i fjor og år som eksempel.

Han mener Rosenborg har overrasket ham verken negativt eller positivt.

– Vi vet hva som kom. Den eneste endringen var at Jensen (Mike) var en «tier» og hadde to sittende. De er veldig godt organisert defensivt. De vil spille ballen, komme rundt og slå inn mot spissene. Nå har de fått enda en uke å trene på, så vi får se hva som kommer i morgen, sier Rodgers.

Han tok seg også tid til å reflektere litt over den enorme utviklingen fotballen har væt gjennom, og er gjennom.

– For 15–20 år siden ville en slik kamp vært en stor kamp i Champions League, men nå er det kvalifisering. Det viser litt om hvordan utviklingen har vært. Det er to klubber med masse historie og rutine i Europa, sier han.

Celtic-kapteinen hyller eget lag

Kaptein Scott Brown vil heller ikke ta noe for gitt og sier til Celtics hjemmeside at det å komme til Lerkendal er noe helt annet å spille på Celtic Park. Samtidig hyller han sitt lag etter den første kampen:

– I andre omgang spilte vi enestående fotball. Vi holdt dem (Rosenborg) på egen halvdel, og sørget for at Craig Gordon fikk minimalt med skudd på seg, sier Brown.

I fjorårets kamp på Lerkendal var det et mildt sagt lavtliggende hjemmelag i første omgang, og Brown fikk all verdens plass til å styre spillet.