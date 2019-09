Rødt kort, to drømmemål og dramatiske sluttminutter. RBKs kamp inneholdt det meste

Han scoret i debuten sist helg. I dag får Bakenga sjansen fra start for Ranheim

VÅLERENGA - ROSENBORG 1-1 (0–0)

INTILITY ARENA: Rødt kort, stygg albue og to drømmemål. Rundens hovedkamp mellom Vålerenga og Rosenborg inneholdt det meste en fotballkamp kan inneholde. Både på godt og vondt. Og det var de negative hendelsene som skapte overskriftene etter kampen.

Først klinket David Akintola albuen i bakhodet på Sam Adekugbe. Kantspilleren slapp unna ettersom dommer ikke så hendelsen. Like før pause var det Mike Jensen som hoppet inn i en takling med strake beina på Matthias Vilhjálmsson. RBK-kapteinen fikk sitt første røde kort i Rosenborg-drakten og måtte gå slukøret i garderoben.

Det var også hendelser i motsatt ende av skalaen i hovedstaden søndag kveld. Vegar Eggen Hedenstad som var centimeter fra å score på frispark mot Dinamo Zagreb viste hva høyrefoten hans er i stand til. Med et vakkert frispark fra 25 meter sendte han RBK i ledelsen med ti mann på banen.

Vålerengas høyreback ville ikke være noe dårligere og sendte av gårde et skudd 20 meter fra målet til André Hansen. Skuddet flakket i luften og RBKs sisteskanse måtte se den gå i nettet bak ham. Et skudd han nok i ettertid tenker han burde tatt.

Nesten fra tidligere RBK-profil

Marius Lundemo som denne sesongen har gjort den dype midtbaneposisjonen til sin måtte stå over søndagens kamp grunnet en skade. Anders Ågnes Konradsen som har herjet fra indreløper-posisjonen denne sesongen ble flyttet ned som defensiv midtbanespiller. En rolle han hadde ofte under Kåre Ingebrigtsen.

Det tok bare fem minutter før Konradsen viste at han også kunne bidra offensivt til tross for en mer defensiv rolle. Han løftet ballen vakkert over forsvaret til Vålerenga og Alexander Søderlund var helt alene gjennom, men spissen klarte ikke å få kontroll på ballen.

Kun minuttet senere var det tidligere RBK-spiss Matthias Vilhjálmsson som var fryktelig nære å sende hjemmelaget i ledelsen. Han løp seg fri på bakre stolpe og var kun to skostørrelser fra å skli inn innlegget fra Mayron George.

Akintola med albue

20 minutter ut i kampen mistet David Akintola ballen til VIF-back Sam Adekugbe. Akintola kom på etterskudd og plantet albuen sin i bakhodet på VIF-spilleren. Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim mente kantspilleren var heldig som fikk fortsette på banen og mente dermed at Akintola burde fått det røde kortet for hendelsen.

Det tok ikke lang tid før de to nevnte spillerne var i en ny duell. Adekugbe ga Akintola en dytt i ryggen som gjorde at RBK-vingen falt ut av banen og traff en fotograf som måtte ha helsetilsyn. I pause-intervjuet med Eurosport innrømte VIF-backen at det var med vilje og sa han ville «smashe» Akintola.

Etter 28 minutter holdt det på å gå skikkelig gale for RBK. Anders Konradsen sentret tilbake til André Hansen, men pasningen var altfor løs. Mayron George luktet faren og kom seg på ballen. RBKs sisteskanse var våken og fikk hindret et baklengsmål.

Mike Jensen så rødt

Da kampen nærmet seg pause mistet Mike Jensen ballen på midtbanen og slengte seg frem med to strake bein og synlige knotter for å vinne den igjen. Dommer Rohit Saggi valgte å trekke frem det røde kortet. Dermed måtte kapteinen rusle i garderoben drøyt syv minutter før lagkameratene.

Kun minuttet senere driblet Bård Finne seg innover i banen og sendte av gårde et skudd mot André Hansens mål. Skuddet skrudde seg fint mot det lengste hjørnet og traff tverrliggeren. Nære på at bergenseren sendte VIF i ledelsen.

Den første omgangen var preget av tøffe dueller og lite finspill. Etter Jensens takling på Matthias Vilhjálmsson ble RBK tvunget til å spille den andre omgangen med ti mann.

Syv dramatiske minutter

Eirik Horneland valgte å ta av David Akintola i pausen. Inn kom Anders Trondsen. Dermed la Horneland om til 4-3-2 med Adegbenro og Søderlund som spisspar.

Ti minutter ut i den andre omgangen vant Rosenborg et frispark 25 meter fra VIFs 18 år gamle keeper Kristoffer Klaesson. Vegar Eggen Hedenstad som tirsdag klinket et frispark i stolpen mot Dinamo Zagreb stilte seg opp. Men nydelig teknikk la han ballen vakkert over muren og helt nede i hjørnet. Dermed var RBK i ledelsen med ti mann på banen.

Syv minutter senere var det Vålerengas høyreback sin tur til å teste ut høyrefoten. Fra hjørnet av 16-meteren klinket Christian Borchgrevink til. Ballen flakket i luften og André Hansen måtte se ballen gå forbi seg. RBKs sisteskanse ser nok tilbake på det målet som et skudd han burde reddet.

RBK-debutant

Etter 66 minutter fikk Alexander Søderlund en gigantisk mulighet til å sende RBK tilbake i ledelsen. Birger Meling fosset fremover på venstresiden sin og la inn mot spissen. Men en oppofrende blokkering fra Adekugbe hindret Søderlund målet.

Det var det siste kraftspissen gjorde søndag kveld. 20 minutter før slutt ble han erstattet av lånespiller Bjørn Maars Johnsen som kom inn til sin RBK-debut.

Horneland hadde nok et offensivt våpen i ermet da han ti minutter før slutt kastet innpå Emil Konradsen Ceïde som fyller 18 år på tirsdag for Samuel Adegbenro.

Tore Reginiussen holdt på å bli kveldens redningsmann da han steg til værs på et meget godt slått hjørnespark av Eggen Hedenstad. Men nok en gang var Vålerenga-spillerne i veien. Corneren ble klarert og RBK fikk en ny sjanse fra hjørnet. På den var Maars Johnsen veldig nære å få en drømmestart på RBK-oppholdet sitt. Men også han headet i en VIF-spiller.

På overtid var Matthias Vilhjálmsson fryktelig nære å avgjøre kampen i Vålerengas favør. Den islandske spissen steg til værs og headet ballen i stolpen. Kun centimeter fra å senke gamleklubben.