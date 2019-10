Rosenborg fikk juling i Europaligaen

Innenfor disse områdene legges det nå betydelige føringer for all ny aktivitet

Så var det over og ut for Sola

Saken oppdateres.

ROSENBORG – PSV 1–4

LERKENDAL: Det var ikke mye som minnet om Europa-stemning da Rosenborg torsdag fikk en leksjon i angrepsfotball av PSV. Kun 10.296 tilskuere hadde møtt opp for å se det nederlandske topplaget i aksjon mot RBK.

Rosenborg hadde før torsdagens oppgjør mot PSV spilt fem kamper på Lerkendal mot nederlandsk motstand. Kun én gang hadde de tapt. Mot PSV i 2004. Ajax, Feyenoord og NAC Breda har alle måtte reise hjem uten seier i bagasjen.

Torsdag gjentok den kalde oktobernatten i 2004 seg.

Rosenborgs nykomponerte forsvarsrekke hadde store problemer mot unge, tekniske og raske nederlendere. Det tok bare 13 minutter før bortelaget tok ledelsen. De fortsatte trykket og ga seg ikke før det sto 0–3 til pause.

Den andre omgangen var preget av et fornøyd PSV-lag og et RBK som slet med å skape de store sjansene. Et trøstemål fra Adegbenro ga kampen litt spenning de siste 20 minuttene, men da PSV scoret sitt fjerde mål hadde ikke Rosenborg mye å svare med.

Tidlig kalddusj for Rosenborg

PSVs høyreback Denzel Dumfries fikk tidlig problemer med Samuel Adegbenro. Allerede etter tre minutter fikk han tilsnakk fra hoveddommer for sin andre forseelse på nigerianeren.

Nederlenderne prøvde flere ganger tidlig i kampen å true rommet bak Even Hovland og Gustav Valsvik med sine lynhurtige angripere. De to sogningene i RBKs midtforsvar var solide og hadde god kontroll på det som kom.

Så kom det første varselskuddet.

Åtte minutter var spilt da spisstalentet Donyell Malen ble sendt gjennom på venstresiden. Han trakk innover, men Even Hovland hang på ham som en klegg og fikk blokkert avslutningen.

Så smalt det. PSV-kaptein Pablo Rosario fikk stå helt alene 20 meter fra mål og ballen havnet hos ham. 22-åringen sendte av gårde et skudd som gikk via Gustav Valsvik og fikk en perfekt bue over André Hansen. Ballen dalte ned i lengste hjørnet via tverrliggeren.

Tre bekmørke minutter

Samuel Adegbenro var et av lyspunktene for RBK den første omgangen. Han fortsatte å gjøre livet surt for Dumfries og resten av PSV-forsvaret. Da første omgang var halvveis dro han seg innover i banen og driblet bort to mann. Han kom seg først på ballen inne i 16-meteren og gikk i bakken. Dommer ristet på hodet. Istedenfor å gi straffe gikk han tilbake til situasjonen før og ga RBK frispark like utenfor 16-meteren.

Ti minutter før pause scoret PSV igjen. De rullet fint opp og ballen havnet til slutt hos Denzel Dumfries som hadde fri bane på høyresiden. Han gikk for skuddet. En nydelig beinparade fra André Hansen hindret ham, men returen havnet rett i beina til høyrebacken. Han prøvde seg igjen og denne gangen traff han Birger Meling som var uheldig å løpe ballen i eget mål.

Det tok ikke lang tid før PSV igjen var på ferde. Bjørn Maars Johnsen møtte og tok imot ballen før han mistet kontroll over den og forærte PSV en kontringsmulighet. Denne gangen var det spisstalentet Donyell Malen som kom på skuddhold. Han var iskald og la ballen i det lengste hjørnet.

«Blø for drakta» kunne man høre fra Kjernen-feltet da de manet frem RBK i tilleggstiden. Da dommer blåste lagene inn til pause kunne man høre misnøyen blant enkelte RBK-supportere i form av en pipekonsert.

Stillhet på Lerkendal

Den andre omgangen startet med fullstendig stillhet de første fem minuttene. Kjernen sto oppreist og det var en ubehagelig stillhet over Lerkendal. En helt klar protest mot prestasjonen fra den første omgangen. Kun ved jevne mellomrom kom det sang fra Kjernen-tribunen.

Da det gjensto 30 minutter ble Bjørn Maars Johnsen erstattet av Alexander Søderlund. Kun minutter senere gjorde Horneland nok et grep. Marius Lundemo ble tatt av og Anders Ågnes Konradsen kom inn. Dermed gikk Gjermund Åsen ned i den dype rollen.

Tiden gikk og Rosenborg slet med å skape sjanser foran PSV-målet. Det var helt tydelig at gjestene var fornøyde med 3–0. Angrepstempoet deres gikk ned, mens de lå og ventet på kontringsmuligheter.

Adegbenro skapte spenning

Men så skulle det lykkes for RBK. Gjermund Åsen løftet en corner inn i feltet som Konradsen kom seg først på. Jeroen Zoet reddet på strek, men Adegbenro var våken og kontant da han klinket inn Rosenborgs redusering.

Etter 77 minutter gikk Anders Trondsen i bakken. Etter tilsyn fra medisinsk koordinator Haakon Schwabe ble det besluttet at den vikarierende venstrebacken måtte av.

Før Rosenborg rakk å bytte med ti mann på banen ble de straffet. Stortalentet Donyell Malen kom nok en gang alene med André Hansen og var like iskald andre gang. 4–1 til PSV.

Etter målet fikk Rosenborg omsider gjort byttet sitt. Edvard Tagseth kom inn til sin debut da han overtok venstrebacken fra Trondsen.

Til tross for fire baklengs ga ikke Rosenborg opp. Med støtte fra Kjernen stormet de fremover på banen de siste ti minuttene. Men det ville seg ikke for hjemmelaget.

PSV hadde få problemer med å ta alle poengene på Lerkendal denne kalde oktoberkvelden. Dermed henger håpet om et sluttspill i en enda tynnere tråd. Etter to kamper står Rosenborg med null poeng, og fortsatt gjenstår Sporting før de er halvveis i gruppespillet.