Ronaldo-statue ble hånet og latterliggjort. Nå har kunstneren gjort et nytt forsøk.

Saken oppdateres.

For nøyaktig ett år siden ble bysten av Cristiano Ronaldo på flyplassen i Madeira avduket.

Skulpturen ble latterliggjort over hele verden for hvordan den så ut, og skulptøren selv, Emanuel Santos, fikk mye kritikk for jobben han hadde gjort.

– Jeg kan huske hvor harde de dagene var. Det startet med at min søster ringte for å si hva som skjedde på internett. Mange sa dårlige ting om skulpturen, og folk skrev at jeg burde slå meg selv ihjel, sier Santos til Bleacher Report.

The new Ronaldo statue looks exactly like him pic.twitter.com/240RxSvqAt — GeniusFootball (@GeniusFootball) March 30, 2017

Isolerte seg

Han sier at han isolerte seg etter hendelsene, og hadde ikke lyst til å prate med noen.

Sportsavisen publiserte selv saker om bysten, men ett år senere har de gitt Santos muligheten til å lage en ny byste av superstjernen fra Madeira.

– Jeg lager bysten igjen for å vise folk at jeg ikke er det som mediene har fått meg til å se ut som. Men selvfølgelig frykter jeg folks reaksjon, når de ser den nye utgaven, sier Santos.

Laget minidokumentar

Bleacher Report har laget en minidokumentar med intervju av skulptøren, og på slutten av videoen kan du se bilder av den nye bysten.

De har også lagt ut et bilde av den nye Ronaldo-statuen på sosiale medier:

Statuen skal stå utstilt i lokalene deres i London.

Det er så langt ikke kjent om superstjernen er fornøyd med det nye forsøket.