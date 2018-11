Rosenborg: Bendtner forblir RBK-spiller

Sju tips for å bli kvitt uvaner

Saken oppdateres.

Bendtner ble dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for vold mot en taxisjåfør. Fotballspilleren valgte å anke umiddelbart, men trakk anken onsdag. Dermed er dommen rettskraftig.

– Nicklas er ikke enig i byrettens avgjørelse, men har bestemt seg for å legge saken bak seg, og fokusere på klubben og familien sin. Det er en beslutning jeg har full forståelse for. Utover det har jeg ingen flere kommentarer, skrev Bendtners advokat Anders Nemeth i en SMS.

Nå har også Rosenborg kommet med en uttalelse i forbindelse med at Bendtner trakk anken.

– Nicklas har beklaget hendelsen, og han tar sin straff. Dersom vi trår feil, er det viktig at vi tar ansvar for våre handlinger. Nicklas Bendtner har arbeidsforholdet sitt hos oss i Rosenborg Ballklub. Den rettskraftige dommen fra Danmark rokker ikke ved dette. Vi er støttende og tar vare på vår ansatt, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug i en pressemelding publisert på Rosenborgs hjemmeside.

Må sone i Danmark

I Danmark kan man søke om å sone med fotlenke, dersom dommen er kortere enn 60 dagers fengsel. For å få innvilget soning med fotlenke må man søke til kriminalomsorgen i Danmark.

– Det er mulig å søke om fotlenke, men man må oppholde seg i Danmark og ha bolig her. Jeg kan ikke vurdere om han oppfyller kriteriene for fotlenkesoning, det er opp til kriminalomsorgen, sa lektor Henning Fuglsang Sørensen ved juridisk fakultet ved Syddansk Universitet da dommen kom i starten av november.

Selve voldsepisoden fant sted i september. Bendtner var ute i København med kjæresten da han sparket og slo en taxisjåfør han mente hadde oppført seg truende mot seg selv og kjæresten.

Taxisjåføren mistet jobben

Taxisjåføren var tiltalt for forsøk på vold, men ble frifunnet. Likevel er han nå arbeidsledig. Det bekrefter hans advokat Mette Grith Stage overfor danske BT.

– Han er dypt ulykkelig, for han har vært svært glad i jobben sin de tre årene han har vært ansatt i Dantaxi. Han hadde en forventning om å beholde jobben da han ble frifunnet. At han nå har mottatt en oppsigelse, kommer som et sjokk, sier Stage til BT.

Taxiselskapet sjåføren jobbet i skriver følgende i en uttalelse til samme avis:

– Basert på sjåførens egen forklaring i retten, videomaterialet som ble forelagt retten og våre interne undersøkelser av forløpet, må vi konstatere at sjåføren ikke har overholdt en rekke viktige bestemmelser i vår servicehåndbok. Uttalelsene han kom med, som ble avspilt i retten, finner Dantaxi 4x48 uakseptable, skriver Dantaxi.

De tar likevel sterkt fra volden sjåføren ble utsatt for.