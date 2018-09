Rosenborg beklager etter dette: – Noen få ødelegger for alle

Saken oppdateres.

Issam Jebalis volleyscoring på overtid sikret Rosenborg seier over Vålerenga søndag kveld. Det kan fort vise seg å bli tre svært viktige poeng i gullkampen.

Men kampen kan koste.

Rosenborg risikerer straff for supporteres bruk av pyroteknikk. Det ble brukt blant borteseksjonen både før kampstart og underveis i oppgjøret.

NFF varsler at de vil be Rosenborg om en forklaring.

– NFF kommer til å be Rosenborg om en redegjørelse. På et senere tidspunkt vil det bli forelagt påtalenemnda, som så vil ta stilling til om det skal opprettes sak, sier kommunikasjonssjef i NFF, Yngve Haavik.

Hvis det opprettes sak, er det doms- og sanksjonsutvalget i NFF som skal avgjøre om Rosenborg straffes.

Leter etter gjerningspersonene

Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug sier at hun regner med at Rosenborg får en bot.

– Vi må bare beklage det som har skjedd. Så er det viktig å si at det var bra stemning på kampen, og at det var over 3000 fantastiske supportere som oppførte seg eksemplarisk. Men noen få ødelegger for alle. Det må vi bare beklage, sier Dyrhaug.

Hun sier at klubben nå jobber med å skaffe oversikt og bevis. De vil høre med Vålerenga om klubben sitter på bilder som kan bidra til identifisering.

– Hvis vi finner ut hvem som gjorde det, vil det få konsekvenser for dem.

– Hvilke konsekvenser?

– Tidligere er det blitt utestengelse fra kamp og at vedkommende må betale boten. Men vi må først se om vi finner ut hvem som gjorde det, sier Dyrhaug.

Lillestrøm og Vålerenga fikk bøter

Tidligere denne sesongen ble både Lillestrøm og Vålerenga bøtelagt etter oppgjøret dem imellom på Intility Arena.

Lillestrøm fikk da 100.000 kroner i bot fordi klubbens tilhengere skal ha «antent over 20 bluss, benyttet knallskudd og kastet plastkopper og beger».

Vålerenga måtte ut med 50.000 kroner etter at supportere skal ha «antent over 40 bluss og antent to røykbokser».

I begrunnelsen for dommene skrev NFF da at forbundets sikkerhetsbestemmelser sier at det er forbud mot å ta med pyroteknikk inn på arenaen, men at «det kan gjøres unntak for hjemmelagets supportere etter bestemte retningslinjer og etter søknad».

Det ble også understreket at klubben er ansvarlig for handlinger begått av egne tilhengere.

Vi presiserer at dette ikke nødvendigvis betyr at Rosenborg får lignende straff. Først skal NFFs påtalenemnda avgjøre om det opprettes sak. Så er det eventuelt opp til doms- og sanksjonsutvalget.