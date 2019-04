«Rosenborg ble forført av sin egen suksess»

For 13 år siden tok Bjørn Hansen et oppsiktsvekkende valg. Han meldte seg ut av Rosenborg, klubben han var så glad i. Hansen følte seg som en fremmed mann på Brakka. Han var lei av det han betegnet som gnål om at «vi har det så bra». Under overflaten var det mye som skurret, men det var ikke så stor vilje til å prate om det. Det handlet ikke bare om gjentatte trenerbytter og sviktende resultater etter glansperioden på 1990-tallet. Klubben ble beskyldt for både å ha mistet åpenhetskulturen og folkeligheten.