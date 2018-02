RBK-treneren etter stortap: - Vi fikk en lærepenge

Saken oppdateres.

FC Rubin Kazan- RBK 4-1 (2–1):

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen var etter kampen ikke fornøyd med forsvarsspillet.

– Vi fikk en lærepenge. Vi jobber fortsatt med frispilling, og det var vi gode på mot Krasnodar. I dag ble vi straffet litt hardere. Det var en del balltap i ugunstige områder, men det er noe som er enkelt å luke bort, sa Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen i et videointervju lagt ut på rbk.no etter kampen.

– Vi har bra kontroll på spillet og gjør mye bra, men vi forsvarer oss jo helt hinsides. Vi slipper til for mange målsjanser. De er voldsomt effektive, men sånn blir det hvis du er naiv i forsvarsspillet mot gode lag. Vi blir straffet når vi har balltap i de sonene vi har i dag, la han til.

Startet jevnt

Det var en jevnspilt start på kampen der ingen av lagene kom til de store sjansene. FC Rubin kom til en grei mulighet fra venstresiden etter seks minutter, uten at avslutningen satte André Hansen på den helt store prøven. Rosenborg greide ikke å skape de store sjansene i løpet av den første halvdelen av omgangen i kampen der RBK stilte uten Nicklas Bendtner og Tore Reginiussen.

Russisk initiativ

Det russiske laget, som ligger på en 11. plass i den russiske toppserien, var på hugget da det var spilt omtrent halvtimen av den første omgangen. Rubin Kazan tok føringen i kampen etter en god pasning i bakrommet. Hansen reddet det første skuddet, men Sardar Azmoun satte returen i nettet.

Det initiativet varte derimot ikke lenge. To minutter senere fikk Rosenborg frispark på høyresiden. Pål André Helland krummet ballen fint inn foran mål. Jakob Rasmussen kom høyest i hodeduellen og satte ballen i nettet bak Rubin Kazan-keeperen.

Fem minutter senere slo Rubin Kazan tilbake da Birger Meling ble rundet ute på venstrekanten og det russiske laget kunne notere to mål i målprotokollen.

Russisk ledelse til pause

Alexander Søderlund forsøkte å tråkle seg gjennom Rubin Kazan-forsvaret for å få en Rosenborg-redusering før pause. Skuddforsøket ble stoppet av en russisk forsvarer. Søderlund ropte på hands og straffespark til Rosenborg, uten at dommeren var enig i det. Det russiske laget kunne dermed gå til pause med en ettmålsledelse.

Økte ledelsen

Det gikk heller ikke Rosenborgs vei i starten av 2. omgang. Etter et flott russisk angrep fikk RBK-forsvarerne for stor avstand til de russiske spillerne. Det gjorde at venstrebacken fikk stå alene på bakerste stolpe og satte innlegget fra høyresiden i mål da 2. omgang var et kvarter gammel.

Rosenborg hadde flere muligheter til å redusere, uten at de greide å få ballen i mål i andre omgang. Besim Serbecic var nære scoring etter 63 minutter da han ble spilt fri på bakerste på et hjørnespark, men han får ikke hodet på ballen. Noen minutter senere fikk Yann-Erik de Lanley skutt fra omtrent 15 meter, men ballen strøk seg på utsiden av stolpen.

Tremålstap

Etter 83 minutter hadde Rosenborg nok en mulighet til å redusere, men Jonathan Levi greide ikke å sette ballen i det tomme buret.

Når Rosenborg ikke greide å sette ballen i mål, slo Rubin Kazan effektivt tilbake. Helt på tampen av kampen økte de ledelsen og det russiske laget kunne dra hjem fra Marbella med en komfortabel 4–1 seier.

RBK: André Hansen, Vegar Eggen Hedenstad, Besim Serbecic, Jacob Rasmussen, Birger Meling, Mike Jensen, Anders Ågnes Konradsen (Marius Lundemo 61.), Anders Trondsen, Pål André Helland (Jonathan Levi 69.), Alexander Søderlund (Erik Botheim 81.), Samuel Adegbenro (Yann-Erik de Lanlay 69.)