Rosenborg i Europa: Slik følger Adressa kampen i Salzburg

Etter en trå start på høstens europaliga, reiser RBK onsdag til Østerrike for å forsøke å ta årets første poeng i gruppespillet.

Der venter Red Bull Salzburg, i det som er den tredje gruppekampen.

Adresseavisen drar med to fotografer og to journalister, for å være så tett på storkampen i Mozarts fødeby som mulig.

– Adresseavisen følger Rosenborg året rundt, og det skulle bare mangle om vi ikke gir våre lesere eksklusivt stoff når klubben spiller i Europa, sier leder av sportsredaksjonen, Stein Slettebak Wangen.

TV-satsing

Kampen i Østerrike dekkes ikke ulikt hva vi gjorde før oppgjøret mot Celtic i Skottland tidligere i høst:

I forbindelse med RBKs trening onsdag kveld kommer «RBK-magasinet spesial» fra stadion, med gjester og det siste fra Rosenborg-leiren.

Torsdag går vi direkte klokken 18.00, en time før avspark. Denne gang utenfor stadion, for å kunne levere en ordentlig stemningsrapport til alle hjemme som lader opp til kamp. Også her med aktuelle gjester i vårt utendørs-studio.

Rett etter kampen går vi direkte på nytt, denne gang fra spillersonen inne på stadion, hvor RBK-aktørene selv oppsummerer oppgjøret sammen med Adresseavisen.

I tillegg dekker vi kampen redaksjonelt på vanlig vis, gjennom tekst og også live-chatten på adressa.no mens oppgjøret pågår.

Også på Lerkendal

Den økte TV-satsingen vil også vises i forbindelse med de to siste hjemmekampene, hvor Adresseavisen følger opp fjorårets «RBK-magasinet direkte» på kampdag.

Da vil det bli gjester i vårt studio på Lerkendal før avspark, og vi vil også gå direkte fra spillersonen nede ved garderobene etter kamp.

– Adresseavisens lesere er vant til duggferske reportasjer fra et høstkledt Lerkendal. Det har vi ambisjoner om å servere også i høst i forbindelse med e-cupkampene, sier Slettebak Wangen.