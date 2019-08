Rosenborg-keeperen blir i Mjøndalen ut august

Saken oppdateres.

Rosenborg-målvakten er på lån hos Mjøndalen, der han har stått ti eliteseriekamper. Han har vært hos de brunkledde siden mars.

– Rosenborg og Mjøndalen er enige om å forlenge utlånsavtalen til Julian Faye Lund ut august måned. Den opprinnelige avtalen gikk ut juli, skriver Rosenborg på sine hjemmesider.

Det ble oppstyr rundt lysluggen da han under oppgjøret mot Odd i midten av juli fikk en flaske kastet på seg.

– Det er helt fryktelig at det skjer. Åssen er det mulig? Og hva tenker han på når det sitter barn tre-fire meter unna? Det er synd, for det skal ikke være sånn. Jeg syntes det er helt sykt at det er mulig. At det skal gå an på norske tribuner … Det er forferdelig, sa Faye Lund om hendelsen.

Faye Lund var også førstevalget til Pål Arne Johansen under U20-VM i Polen i mai. 1999-modellen har 21 aldersbestemte landskamper for Norge.