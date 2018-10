Rosenborg-keeperen signerte ny langtidskontrakt

Saken oppdateres.

André Hansen blir av flere sett på som kanskje tidenes Rosenborg-keeper. Onsdag skrev han under en avtale som binder ham til klubben fram til 2023.

Den forrige kontrakten løp til 2021. 28-åringen har i flere sesonger storspilt som RBKs burvokter, men spesielt i år har han fått mye ros. Mange sliter med å forstå at Hansen fortsatt spiller i Eliteserien.

– Jeg ønsker først og fremst å gi et signal om at jeg ønsker å utvikle meg. Det synes jeg at jeg fortsatt gjør i Rosenborg, sier han til klubbens nettsted.

– Jeg ønsker å være med på å vinne ting, det gjør jeg også i Rosenborg. Men jeg må være ærlig med dem som følger klubben om at utenlandsambisjonene ikke rokkes ved at jeg skriver ny kontrakt. Men det legges til siden, og jeg skal fokusere på det jeg kan gjøre noe med. Det er å fortsette å utvikle meg som målmann og bidra til at laget fortsetter med å oppnå suksess, sier han videre.

Hansen har vært i RBK siden han kom fra Odd foran 2015-sesongen. Han er fire kamper unna å runde 100 oppgjør for trønderne i Eliteserien.

– Det er sterkt signal fra André om at Rosenborg er klubben hvor han kan realisere sine ambisjoner som keeper. Vi er selvfølgelig veldig glade for at han har skrevet under på en ny kontrakt, sier Rosenborgs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye. (@NTB)