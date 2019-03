Rosenborg låner ut keepertalent: – Det er en tillitserklæring

Dro over halve kloden for å finne lagfølelsen. De fant den på Klepp

Saken oppdateres.

Rosenborg og Mjøndalen er enige om at sistnevnte skal låne keepertalentet Julian Faye Lund frem til august.

Det skriver Rosenborg på klubbens hjemmeside.

– Det er en tillitserklæring til Julian at en eliteserieklubb ønsker ham og er et tegn på at han har hatt god utvikling. Vi ser veldig frem til at han får matching på høyest mulig nivå og kommer tilbake hit for å ta opp kampen med keeperne som er her nå, sier Rosenborg-trener Eirik Horneland ifølge rbk.no.

Den 19 år gamle keeperen signerte en ny kontrakt for bare noen uker siden. Den løper ikke ut før i 2021.

Mjøndalen gjør comeback i Eliteserien denne sesongen.