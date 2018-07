Rosenborg må til Hellas dersom de slår ut Celtic

Kom du ikke inn på drømmestudiet? Dette kan du gjøre i stedet – uten at det ødelegger for CV-en

Saken oppdateres.

Rosenborg møter onsdag og neste onsdag den skotske klubben Celtic i den andre kvalifiseringsrunden til Champions League. Men allerede før de to viktige oppgjørene spilles, trakk UEFA motstanderne for vinnerlaget i den neste runden.

Dersom Rosenborg vinner de to oppgjørene sammenlagt, må de reise til Hellas for å møte AEK Athen.

AEK Athen vant den greske serien i fjor med seks poeng, og kommer inn i den tredje runden av kvalifiseringen til Champions League.

Rosenborg har i utgangspunktet for få rankingpoeng til å bli seedet, men dersom de slår ut Celtic, overtar de plassen deres i den seedede gruppen.

Det betyr at de slipper å møte de aller sterkeste lagene i kvalifiseringsrunden, som FC Salzburg, Ludogorets, Legia Warsawa og FK Astana.

I gruppen som Rosenborg kunne trekke lå også BATE Borisov, Dinamo Zagreb, Sherrif Tiraspol, Malmö og Røde Stjerne Beograd.

Dersom Rosenborg taper for Celtic, venter tredje runde i Europa League for trønderne. Trekningen for runden skjer klokken 12.45 i dag.

I puljen med lag Rosenborg kan trekke der, finner vi vinneren av The New Saints og Lincoln Red Imps, vinneren av kampen mellom Torpedo Kutaisi og Vikungur, vinneren av kampen mellom Spartaks Jurmala og La Fiorita, og vinneren av APOEL og Flora Tallin, eller Cork City.