Rosenborg og Haugesund enige om Horneland: - Deilig å ha det overstått

Saken oppdateres.

Sent mandag kveld kom meldingen om at FK Haugesund og Rosenborg har kommet til enighet i trenerstriden rundt Eirik Horneland og hans assistent Karl Oskar Emberland.

«FK Haugesund og Rosenborg BK har i kveld inngått avtale om at Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland frigis fra sine kontrakter i FKH med umiddelbar virkning», skriver FK Haugesund på klubbens hjemmeside.

«Partene er glade for at saken er løst, og ønsker Eirik og Karl Oskar lykke til med nye utfordringer i Trondheim», heter det videre.

– Deilig å ha det overstått. La oss ta resten i morgen. Må få summet meg litt, skriver Eirik Horneland i en sms til Adresseavisen ved midnatt mandag.

Les intervjuet med Horneland: Snakker for første gang om RBK-jobben: Trengte tenkepause før han sa ja til Rosenborg

Kontraktsstrid

Horneland og Emberland signerte 3. januar en toårskontrakt med Rosenborg. Etter planen skulle de to presenteres på RBK-brakka dagen etter.

Men da pressen møtte på Lerkendal var seansen allerede avlyst, og det endte med at RBKs styreleder Ivar Koteng møtte pressen alene. Horneland, som da var på plass i Trondheim, dro hjem igjen til Haugesund.

Etter det har krangelen gått mellom de to klubbene angående kontrakstlengde og kompensasjon for å kjøpe ut trenerduoen.

Klubbene har vært uenige om hvilken kontrakt som skulle legges til grunn og hvor lang oppsigelsestid Horneland hadde. RBK og Horneland selv mente at han hadde én måneds oppsigelsestid i sin kontrakt.

FK Haugesund sto derimot fast på de har terminert en treårskontrakt Horneland skrev under på i oktober, og at det var den forrige kontrakten som var gjeldende.

Rosenborg skal ha tilbudt FKH mellom én og 1,5 millioner kroner for å kjøpe 43-åringen ut før oppsigelsestiden, mens Haugesunds motkrav skal ha vært på over seks millioner kroner. Det er foreløpig ikke kjent hvilken sum man endte opp med som endelig kompensasjon.

Striden gjorde at Horneland mandag ledet treningen med FK Haugesund i det som ble en noe spesiell seanse i Storhall Karmøy.

LES OGSÅ: Her er Horneland i aksjon på feltet - for FK Haugesund

– Kun aktuelt å være hovedtrener

11. desember kunne Adresseavisen avsløre at Rosenborg-ledelsen hadde vært i samtaler med Horneland om trenerjobben. Ni dager senere ble det kjent at samtalene var intensivert, og rett før jul skrev Adresseavisen at man kun var detaljer unna å bli enige.

Den gang ble det spekulert i ulike løsninger. Et mulig scenario var at Horneland kunne ende opp i RBK som en teamløsning med en annen kandidat.

Mandag presiserte imidlertid Horneland at da han først ble spurt av RBK, var det som hovedtrener.

– Det var ikke snakk om noe annet enn jobben som hovedtrener. Analysen har gått på hvordan vi kan utvikle RBK videre, og det er det vi har diskutert.

Det var også Horneland som stilte krav om å få med seg assistent Emberland til Trondheim.

Nå er trenerduoen altså klare for Rosenborg med umiddelbar virkning.