Rosenborg sparer ikke på kruttet mot Brann: Nå er denne mannen tilbake

Saken oppdateres.

Rosenborgs nederlandske trener har ikke fått velge fra skadefritt mannskap siden han overtok for Kåre Ingebrigtsen i sommer, og fortsatt er det flere spillere i stallen som må matches forholdsvis forsiktig.

Men i gullkampen mot Brann søndag kveld er det absolutt alle mann - foruten Issam Jebali - til pumpene. Birger Meling, Pål André Helland og Tore Reginiussen er alle inne i startelleveren igjen etter å ha stått over europaligakampen mot RB Salzburg torsdag.

Reginiussen lå på hotellet og spydde da lagkameratene fikk en fotballeksjon av østerrikerne, men rakk altså å bli frisk – slik han selv også spådde – til toppoppgjøret.

Og Samuel Adegbenro starter for første gang siden han ble skadet i treningskampen mot Ranheim i mars.

Adegbenro har hatt to innhopp i serien de siste to rundene, og nå skal han lage trøbbel for Brann-back Taijo Teniste i Bergen.

Søndagens storkamp har vært utsolgt lenge, og forutsetningene for en virkelig gyser ligger til rette på Brann Stadion.

Vinner hjemmelaget foran knappe 13 000 på tribunene, overtar Brann serieledelsen - ett poeng foran Rosenborg - med tre seriekamper igjen å spille. Vinner Rosenborg er serien langt på vei avgjort. Da vil Coolens lag ha fem poeng å gå på. Det skal i tilfelle godt gjøres å rote bort.

Men Rosenborg har gått fem kamper på rad uten seier. Det er første gang siden 2012 rekken er så lang.

Slik starter RBK (4–3–3): André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Tore Reginiussen, Birger Meling - Mike Jensen, Anders Trondsen, Anders Ågnes Konradsen - Pål André Helland, Nicklas Bendtner, Samuel Adegbenro

Benken: Arild Østbø, Alexander Søderlund, Besim Serbecic, Djordje Denic, Jonathan Levi, Marius Lundemo, Yann-Erik de Lanlay