Rosenborg sviktet i gullkampen – pipekonsert for ett poeng mot bunnlaget

Saken oppdateres.

RBK-Sandefjord 1–1

Skulle Rosenborg reise seg etter to mildt sagt svake kamper? Det var spørsmålet før kampen, og hva passet vel bedre enn å gjøre det mot bunnlaget Sandefjord.

Men tross bunnplassering kom Vestfold-laget til Lerkendal med fire uavgjorte på rad, og stigende selvtillit.

Og bedre ble den nok etter at de fikk vite at hjemmelaget hadde hele ni spillere – som alle kunne gått rett inn i elleveren – utilgjengelige til kampen; Vegard E. Hedenstad, Tore Reginiussen, Birger Meling, Anders Trondsen, Anders Konradsen, Mike Jensen (karantene), Nicklas Bendtner, Pål André Helland og Issam Jebali.

Så lang var skadelista at RBK ikke klarte å fylle opp innbytterbenken. Gleden i skadesårene var at Samuel Adegbenro var tilbake i troppen. Men likevel, dette Sandefjord-laget skal en klubb av RBKs kaliber slå nærmest uavhengig av hvilke spillere som er skadet. Men det klarte de ikke, og skuffelsen var enorm blant både spillere og publikum etter kampen.

Forspilte sjanser

Kampen startet med et lite hjemmetrykk, og etter åtte minutter fikk vi den første halvsjansen da Alexander Søderlund – på første stolpe – prøvde å flikke inn ballen etter corner. Det ble med forsøket, og det ble det også etter 13 minutter da comeback-kid fra start, Matti Wilhjalmsson, fikk gå opp nærmest alene etter et flott innlegg fra Yann Erik De Lanlay. Men islendingen traff helt feil, og ballen gikk utenfor.

Seks minutter senere fikk han igjen sjansen, og denne var større.

Samme de Lanley slo inn, og Wilhjalmsson brystet ned til seg sjøl, og skjøt. Men i stedet for å sette ballen til en av sidene, skjøt han rett på keeper Eirik Holmen Johansen. Det var ikke rart islendingen fortvilte etterpå. Mannen som ikke hadde startet en kamp siden 20. august i fjor hadde misset to store sjanser på de første 20. Og det mot laget som har sluppet inn mest i eliteserien.

Enkel Sandefjord-scoring

Hjemmelaget fortsatte å ha ballen mest, og småpresset. Men både de små og store sjansene uteble. Det ble både omstendelig og uorganisert, og det ble enkelt for Sandefjord.

Og der det var enkelt å forsvare seg, ble det enda enklere for Sandefjord etter 36 minutter. Ballen ble chippet inn til en gjennombruddsløpende Pontus Engblom. Da fant både Even Hovland og Besim Serbecic ut at han svensken ikke skulle få avslutte, og begge gikk inn i han fra hver sin side. Ballen rullet bort fra situasjonen, og Ruben Herraiz fikk en enkel oppgave med å sette ballen i mål. En sjanse, ett mål.

Og det takket være klabb og babb-stoppere.

Fortjent utligning

Med en benk bestående av fire unggutter uten særlig erfaring fra eliteserien, i tillegg til en matchrusten Adegbenro, kjørte RBK på med de samme 11 etter pausen. Etter et kvarter med RBK-press tok kampen endelig fyr.

Først smalt de Lanley til fra seks meter, men skuddet gikk rett på Johansen. Så holdt André Hansen på å rote det til for seg sjøl da han slapp et skudd, og ballen gikk via stolpen og ut igjen. Så etter 66 minutter gjorde Hansen slik han pleier å gjøre; nemlig å redde et godt skudd, denne gang fra Engblom.

Der kunne det stått – mot spillets gang – 0–2. I stedet gikk RBK rett i angrep, og skaffet seg sin 11 korner som ble avverget, men ikke mer enn at RBK sto høyt og skaffet seg frispark. Levi slo inn, og i det Søderlund skulle prøve å rekke ballen ble han holdt igjen.

Dermed straffe, som, Søder tok selv. Med Pogba-tilløp satte han ballen helt nede til venstre for Johansen.

1–1. Fortjent.

Vel vitende om at tre poeng ville sette press på Brann som møter Lillestrøm senere søndag, satte Rini Coolen inn angrepsskytsene Erik Botheim og nevnte Adegebenro. Sistnevnte fikk dagens neste høyeste applaus, og svarte umiddelbart med en sylfrekk tunnel.

Men kampen ebbet ut med 1-1, og spillerne gikk av banen til piping fra publikum.