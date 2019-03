Rosenborg var dødelig effektive foran mål i generalprøven

Saken oppdateres.

IFK NORRKÖPING – ROSENBORG BK

0 - 3

Östgötaporten: Forut for treningskampen på Östgötaporten hadde IFK Norrköping lagt bak seg en god periode. I de to seneste kampene slo de Sarpsborg 08 og Malmö FF henholdsvis 3 – 1 og 4 – 1.

Rosenborg hadde på den annen side hatt en litt tyngre periode, med 0 – 1 tap mot både Ranheim, Brann og Molde. Forrige gang de vant en kamp i sesongoppkjøringen var mot GIF Sundsvall 16. februar i Abrahallen.

Før kampen ble det kjent at Bendtner ikke var med til Sverige.

Årsaken var ifølge trener Eirik Horneland at dansken hadde for tynt grunnlag til å kunne bidra i generalprøven før seriestart.

Effektivt Rosenborg

Det var en fin ramme for fotballkamp i Norrköping. I sju grader, sol og en kald bris hadde hjemmelaget ballen mest, men til gjengjeld var Rosenborg giftigst i angrep.

Allerede etter 13 minutter gikk Rosenborg opp i ledelsen etter at David Akintola satte ballen i nettmaskene. Fem minutter senere var Djordje Denic frempå og satte inn kampens og Rosensborgs andre mål for dagen – kun to minutter etter at han kom inn for Tore Reginiussen.

Akkurat som i første omgang var det hjemmelaget som kom til målsjanse først. Likevel var RBK også nå mest frempå foran mål. Kort tid etter omgangen ble blåst i gang var det Pål André Hellands tur til å se ballen suse inn i nettmaskene. Bortelaget ledet med tre mål mot hjemmelagets null etter 53 minutter.

Etter målet ble det en mye roligere kamp. Begge lag hadde sjanser foran mål, men ingen klarte å få uttelling.

Tidlig mål

Første omgang startet med en god sjanse for Pål André Helland. Alene med Isak Petterson fikk han sendt av gårde et skudd, men hjemmelagets sisteskanse fikk slått ballen ut til corner.

Etter tolv minutter fikk David Akintola headet ballen til Alexander Søderlund. Sistnevnte fikk avsluttet, men svenskene agerte raskt og klarerte ballen på målstreken. Bare minuttet senere smalt det derimot på nytt fra bortelaget.

Pål André Helland slo en corner som landet hos Akintola. Nyervervelsen fikk slått nedfallsfrukten på halv-volley rett inn i nettmaskene. Dermed gikk Rosenborg opp i ledelsen før kvarteret spilt.

Et lite skår i gleden kom bare tre minutter etter det første målet: Stopperkjempen Tore Reginiussen måtte av med det som så ut som en skade. Inn kom Djordje Denic. Og det skulle ikke ta lang tid før han fikk vist seg frem i generalprøven.

La seg lavere

Med 18 minutter på kampklokka gikk Søderlund på skudd. Keeper Petterson ga en retur som Helland snappet opp. I stedet for å avslutte selv sentret dagens venstre ving ballen videre til Denic, som smalt til og satte ballen i mål fra kort hold.

I tiden etter målene la RBK seg lavere. Søderlund var over lengre perioder eneste spiller over på motstandernes banehalvdel. Inn til pause styrte Norrköping det meste av banespillet og kom til et par skuddsjanser.

En drivende kraft for Rosenborg i første omgang var Gjermund Åsen, som for dagen spilte i en mer offensiv rolle enn han hadde gjort tidligere i vinter.

Knallåpning

Tre minutter ut i andre omgang kom Norrköping til en god sjanse. Kalle Holmberg sendte av gårde et bra skudd, men Arild Østbø, som kom inn etter pause, reddet mesterlig. Bare to minutter senere var Holmberg frempå igjen, men skuddet fra rundt seksten meter endte nesten på parkeringsplassen utenfor stadion.

Etter en liten pangåpning fra hjemmelaget, tok Rosenborg vare på ballen når de gikk fremover. Mike Jensen slo en strøken lissepasning til Helland på venstre kant. Hemnværingen knallet til med både kraft og presisjon, og keeper Petterson måtte se ballen suse inn i nettet ved lengste stolpe. Dermed ledet bortelaget med tre mål like etter 50 minutter var spilt.

Ebbet ut

I tiden etter målet fortsatte RBK presset mot hjemmelagets mål. De kjørte flere kontringer og holdt mer i ballen på motstandernes banehalvdel enn i første omgang. Samtidig presset Norrköping mot mål flere ganger, men de slet med å få uttelling på sjansene.

Når klokka var passert 70 minutter styrte hjemmelaget banespillet. Men ut over i omgangen ble det mer kriging om ballen. Begge lag kom til en del halvsjanser, dog klarte ingen av dem å ekspedere ballen i mål. Til slutt ebbet kampen litt ut, og ingen av lagene klarte å score flere mål.

RBK startet med følgende lag (4–2–3–1):

André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Gustav Valsvik, Yann-Erik de Lanlay - Mike Jensen, Marius Lundemo - David Akintola, Gjermund Åsen, Pål André Helland - Alexander Søderlund.