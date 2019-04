Rosenborgs målkonge får trenerrolle i klubben

Stand Up Trondheim – Stand Up Til Folket 1–0 5

Saken oppdateres.

Harald Martin Brattbakk blir trener i Rosenborgs akademi-avdeling. 48-åringen skal i første omgang bidra for RBK 2 i det som er en mindre stillingsandel, skriver rbk.no.

- Jeg er veldig glad for at vi får en person med hans bakgrunn og erfaring inn i teamet, sier leder for akademiet, Rini Coolen, til klubbens hjemmeside.

Brattbakk skal først og fremst ha oppgaver rettet mot angrepsspillerne.

- Han blir et veldig bra tilskudd for akademiet når det kommer til spesialisering. Jeg er sikker på at han kan tilføre våre angripere detaljer i spillet som ikke de andre trenerne kan. Erfaringen hans snakker for seg selv, sier Coolen.

Klubben melder at Brattbakk, som er utdannet pilot, skal fortsette i sin jobb for Norwegian.

- Jeg håper guttene er nysgjerrige på hva jeg kan bidra med. En ting er jo å bli bedre avsluttere, men jeg er også veldig opptatt av helheten. Hvordan laget skal komme seg til flere sjanser, sier Brattbakk.

Rosenborgs mestscorende

Brattbakk startet karrieren i Kolstad, og hadde sin første periode i RBK i 1990 og 1991, før han ble leid ut til Bodø/Glimt i to sesonger.

Etter returen til Trondheim i 1994, startet Brattbakk på et av tidenes målrush i norsk fotball.

Han ble solgt til Celtic i 1997, men perioden i Skottland ga blandet suksess, og angriperen gikk videre til FC København i 2000 før han vendte hjem til Lerkendal foran 2001-sesongen.

Brattbakk hadde et kort opphold i Bodø i 2005-sesongen, før han ga seg på toppnivå i februar 2006.

Nettstedet rbkweb.no skriver at Brattbakk totalt scoret 256 mål på 347 obligatoriske kamper for RBK, og dermed er mestscorende i klubbens historie.

Han var også tidenes mestscorerende spiller i norsk fotball, med 166 mål på 255 eliteseriekamper, frem til han ble passert av Sigurd Rushfeldt i 2011.