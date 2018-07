Rosenborgs trenervikar ble spurt om å steppe inn torsdag morgen

Sjokkerende for de fleste at Ingebrigtsen må gå

Her kunne Molde røket mot et lag som trener to kvelder i uka

Coolen kommer fra jobben som leder for Salmar Akademiet, Rosenborgs juniorakademi.

Nederlenderen har tidligere vært trener for lag i blant annet Nederland og Australia, og begynte i jobben på Lerkendal i januar i år.

Spurt torsdag

Coolen fikk torsdag morgen tilbudet over å overta for Ingebrigtsen på midlertidig basis av Rosenborgs styreleder Ivar Koteng.

– Jeg traff ham (Koteng, journ.anm.) veldig kort før kampen på onsdag, da han spurte om når jeg ville være på kontoret i dag. Det er vanligvis klokken 08.30, så han sa at han ville ha en prat meg med da, sier Coolen til Adresseavisen.

– Da var jeg naturligvis ikke klar over at det handlet om å bytte av trener, så det fikk jeg vite klokken 08.30 i dag, sier han.

Coolen sier Koteng da forklarte årsaken til skiftet, og spurte om han hadde anledning til å ta over jobben.

– Det var selvsagt en overraskelse, men som en person fra denne klubben, som en ansatt, så sa jeg ja. Jeg er her for å hjelpe til, sier Coolen.

– Overrasket

Coolen sier at han er overrasket over at klubben bytter ut treneren i kjølvannet av en seier, men at det ble slik ettersom avgjørelsen ble tatt før kampen mot Valur.

– Ser du på deg selv om en permanent hovedtrener?

– Jeg er her for å løfte akademiet til det neste nivået. Det har vært mitt fokus de siste månedene, og det vil være mitt fokus de neste par årene også. Jeg tar over nå, kanskje til slutten av sesongen eller kanskje kortere. Jeg har ikke spurt om hvor lenge, jeg vil bare hjelpe til, sier han.

– Men hvis du blir spurt om å ta over som hovedtrener?

- Jeg kan ikke svare på det spørsmålet nå. Hvis jeg får spørsmålet, så må jeg tenke på det, men mer sannsynlig så vil jeg gå tilbake til min rolle i akademiet.

- Under press

Ivar Koteng gjorde det på pressekonferansen klart at klubben fortsatt vil spille 4-3-3. Coolen sier at det blir startformasjonen, men sier at det blir viktig hvilke spillere som er tilgjengelig.

– Hva vil du gjøre annerledes fra Kåre Ingebrigtsen?

- Det må vi diskutere med spillerne og staben, men vi må starte med å få energi inn i laget. Spillerne på banen kan ikke være redd for å gjøre feil. Det ser ut som en del er litt under press, og har hatt problemer med det.

– Hvordan vil du løfte presset av dem?

- Man må bare fortsette å jobbe hardt, jobbe som et team og få resultater. De vil få laget tilbake til nivået de er vant til, og det vil bli jobben til både staben og spillerne. Det er en tøff jobb, for jeg er ikke en magiker, sier han.

Vil løfte Bendtner

Lagets stjernespiller Nicklas Bendtner har selv signalisert at han er ikke fornøyd med sine egne prestasjoner så langt i år. På spørsmål om hva han tenker om danskens sesong, svarer Coolen:

– Han har selvsagt vært uheldig med skader. Han kunne dessverre ikke delta i VM, og jeg regner med at det var en skuffelse for ham. Jeg fulgte ham ikke personlig på treningene, selv om jeg har sett kampene. Han har hatt sine øyeblikk, og du kan se at han er en spiller av topp kvalitet. Men vi må se på om vi kan løfte hans personlige nivå, slik at han kan hjelpe laget så godt han kan, sier Coolen, og sier at alle kan se at dansken kan gjøre det bedre enn han har gjort i år.

– Han er selv klar over det, og det sier også noe om spilleren. Han ønsker å være best, og han ønsker å lage flere mål, og det er realistisk, sier han.

Coolen har selv spilt for blant andre AZ Alkmaar i Nederland, hvor eks-RBK-er Fredrik Midtsjø nå spiller. Han har tidligere vært hovedtrener for klubber i Nederland og Australia, og også hatt et kort innhopp som manager for fotballandslaget til den karibiske øyen Aruba, som er underlagt Nederland.