Roser Nicklas Bendtner etter Danmarks landskamp

Her bor noen av Norges dårligste betalere

Sa hun ble overfalt og voldtatt under konsert - nå er kvinnen tiltalt for å ha diktet opp overgrepet

De er proffer i samme land: – Nederlenderne blir overrasket over hvor bra nordmenn gjør det

Her står UP i påska

Kastet ut av huset via SMS - laget bål av kjøkkeninnredningen

Perfekt for en norsk søndagsmiddag

De er proffer i samme land: – Nederlenderne blir overrasket over hvor bra nordmenn gjør det

Perfekt for en norsk søndagsmiddag

USA selger militærutstyr for 1 milliard dollar til Saudi-Arabia

Saken oppdateres.

DANMARK-PANAMA 1–0

Danmark vant 1–0 over Panama i en treningskamp torsdag kveld.

Celta Vigo-stjernen Pione Sisto ble matchvinner med en scoring 20 minutter før slutt. Like etter ble Sisto erstattet av Rosenborg-spiss Nicklas Bendtner.

I danske aviser får Bendtner ros for innhoppet. «Gode takter av Bendtner», skriver for eksempel Ekstra Bladet, som mener 30-åringen fungerte som et godt oppspillspunkt. Også konkurrenten Berlingske Tidende fremhevet flere av Bendtners involveringer som positive.

Lagkameraten i Rosenborg Mike Jensen var ubenyttet reserve.

I VM-gruppespillet i sommer skal Danmark spille mot Peru, Australia og Frankrike. Panama-kampen var den første av fire testkamper.

Danmark – som er ledet av Åge Hareide – møter Chile på tirsdag. I juni venter kamper mot Sverige og Mexico.