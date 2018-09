Rune Bratseth reagerer på Rosenborgs Europa-motstandere: – Det er uheldig

Fare for at staten gjør ubotelig skade

- Når to meter høye karer står her med tårer i øynene, er noe galt

Saken oppdateres.

– Da jeg så trekninga, så tenkte jeg jo mitt. Den relasjonen mellom dem, den er forholdsvis tett, sier Bratseth til Adresseavisen.

Samtidig som Rosenborg åpner høstens Europa League-gruppespill med et nytt med Celtic i Glasgow, utspilles en veldig spesiell kamp i Tyskland. Der møtes RB Leipzig og Red Bull Salzburg - to klubber som begge har energidrikkprodusenten Red Bull i ryggen.

Mer om klubbenes fortid kan du lese i bunnen av saken.

I forrige uke var et tysk TV-team i Trondheim for å snakke med Bratseth. Grunn: De skulle snakke med Werder Bremen-legenden som vant cupvinnercupen i 1992, som ikke er spesielt fornøyd med at begge klubbene er med i Europa League.

– Sikker på at UEFA ikke er begeistret

Bratseth sitter i dag i styret i Rosenborg, men det skal presiseres først som sist:

– Ingen i Rosenborg-styret har snakket med meg om det, for å si det sånn. Det har ikke vært tema. Jeg vil presisere at vi som klubb ikke gjør noe ut av det, sier Bratseth.

Men den gamle landslagskjempen og RBK-direktøren mener selv det er uheldig at begge klubbene med Red Bull-relasjoner er med i samme UEFA-turnering. Attpåtil havnet de altså i samme gruppe.

– De har sikkert jussen på sin side og gjort alt som skal til. De har en tung sponsor i ryggen som kan hjelpe. UEFA (Det europeiske fotballforbundet) kan sikkert ikke pirke på noe, men jeg er helt sikker på at de ikke er særlig begreistret, sier han.

Begeistret eller ei: 20. juni i fjor kunne UEFA bekrefte at både RB Leipzig og Red Bull Salzburg får delta i Europacupen samtidig.

Da vi kontaktet UEFA, ble vi bedt om å ta kommunikasjonen på mail. Der viser de til sin avgjørelse fra i fjor og legger til at ingenting er endret siden da. Den gangen hadde de en grundig etterforskning av viktige styresett og strukturelle endringer i klubbene, vedrørende ting som selskapsforhold, finansering og sponsorarrengementer.

Seks i Leipzig med Salzburg-bakgrunn

«Der anså CFCB (Club Financial Control Body) at ingen personer eller juridisk enhet lenger hadde innflytelse på mer enn én klubb som deltar i en UEFA-klubbturnering» skrev UEFA på sine sider den gangen. CFCB er altså et disiplinærorgan i UEFA som skal avgjøre lisensspørsmål, økonomisk rettferdighet og saker knyttet til klubbenes kvalifikasjon i UEFA-konkurranser.

– At tysk TV tar turen til Trondheim for å snakke med meg om det, det viser at dette er et problem. Det er det, så lenge temaet er på bordet. At motstanderne kan tenke og spille på resultat. Blir det uavgjort om begge lag trenger poeng i den femte runden? Det er uheldig at man i det hele tatt skal tenke i den retningen. Ofte går jo spillere fra Salzburg til Leipzig, sier Bratseth.

Det har den gamle midtstopperen rett i. I dagens Leipzig-stall er det hele seks spillere med fortid fra Red Bull Salzburg. Fire spillere med Salzburg-kontrakt spiller for eller har spilt for andre Red Bull-klubber:

RB Leipzig:

Keeper Péter Gulácsi fra Ungarn spilte i Salzburg fra 2013 til 2015. Han fikk 65 seriekamper. Han har spilt 83 kamper for tyskerne siden høsten 2015.

Den franske midtstopperen Dayot Upamecano, en talentfull 19-åring med 33 aldersbestemte landskamper for Frankrike, spilte 17 kamper for Salzburg i 2016-2017-sesongen. Han har spilt i Leipzig siden da.

Den 24 år gamle sjueren Marcel Sabitzer, født i Graz i Østerrike, ble hentet til Leipzig i 2014 og gikk rett på lån til Salzburg. Der scoret han 19 mål på 33 seriekamper. Han har fått nesten 100 kamper for Leipzig i Bundesligaen og scoret 19 mål også der.

Stefan Ilsanker er Leipzigs anker på midtbanen. Han er et Salzburg-produkt med over 100 juniorkamper for de regjernde mesterne. Spilte tre sesonger for A-laget frem til 2015, da han ble hentet til Tyskland. Spilt over 80 seriekamper for tyskerne.

I fjor hentet også Leipzig den østerrikske midtbanespilleren Konrad Laimer fra Salzburg, etter at han spilte for klubben i tre sesonger.

Kevin Kampl spilte også 74 seriekamper for Salzburg frem til 2015. Han ble hentet av Leipzig i fjor.

Salzburg:

Midtstopper André Ramalho spilte ungdomsfotball for Red Bull Brasil i hjemlandet før han kom til Europa. Spilte tre år i Tyskland, men da for Bayer Leverkusen - ikke broderklubben Leipzig. Var også på lån i Mainz. Han er tilbake i Salzburg i sin andre periode nå.

Spissen Smail Prevljak steg i gradene i Leipzig, uten å få noe særlig med sjanser på førstelaget. Gikk så til Salzburg i 2014, men har stort sett bare vært på lån til andre klubber i nærområdet. 23-åringen har én landskamp for Bosnia & Hercegovina.

Den offensive midtbanespilleren Marc Rzatkowski er nå på lån til New York Red Bulls.

Vår egen Fredrik Guldbrandsen var selv på lån i New York Red Bulls i fjor.

– Jeg er ikke spesielt bekymret for Rosenborg oppi dette. Jeg tror det er ordentlige og ryddige folk, de som er der. Ralf Rangnick (RB Leipzig-manager) i Leipzig har vært i tysk fotball i en mannsalder, han er bra kar. Jeg tar ikke utgangspunkt i at de kommer til å utnytte situasjonen, men vi tenker tanken. I og med at forholdet er så tett, det er uheldig, sier Bratseth.

– Så lenge tanken kan tenkes, har vi et problem

Bratseth mener det er synd at begge klubbene får delta i Europa League.

– Jeg mener det hadde vært det enkleste å forholde seg til. Ikke minst for seg selv. Da slipper man disse diskusjonene. Det hadde vært det klart ryddigste, det kan det ikke være noe tvil om, sier Bratseth, som selv ikke vil kommentere selve diskusjonen rundt at selskap som Red Bull tar over klubber og skifter navn på gamle klubber.

– Tror du at RB Leipzig og Red Bull Salzburg kan spille på resultat når de møtes i den femte runden?

– Jeg tror ikke det, men så lenge tanken kan tenkes, så har vi et problem. Problemet er deres og UEFA sitt, sier han.

Den Glasgow-baserte avisa Evening Times følger Rosenborgs kommende Europa League-motstandere Celtic tett. Også i Skottland var Red Bull-lagenes møte tema. De var i kontakt med Red Bulls daglige leder Dietrich Mateschitz om trekningen.

RB Leipzig: – Ikke forenelig med våre verdier

– Måtte det beste laget vinne. Jeg er veldig fornøyd med trekningen, det er en supertrekning for begge lag. Det blir bra for sporten og underholdningen. Det er en god historie for alle i vår familie og det vil bli både interessant og morsomt, sa Mateschitz ifølge Evening Times.

Sportsdirektør for fjorårets Champions League-deltakere RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, måtte ut og nekte for samarbeid da trekningen var et faktum.

– Idéen om en sammensvergelse mellom klubbene er ikke forenelig med våre verdier. Vi driver med idrett og respekterer «Fair play». Det er veldig viktig at folk vet dette. Vi er godkjent av UEFA uten betingelser, sa Mintzlaff ifølge Evening Times.

Salzburgs sportsdirektør Christoph Freund la til:

– Det er alltid spesielt å møte tyske lag og i dette tilfellet er det enda mer spesielt, sa Freund til samme avis.

Kjøpte gammel storhet

Klubbene har altså felles bånd til energidrikkprodusenten Red Bull. UEFAs regler sier at ingen enheter får ha innflytelse i mer enn én klubb. UEFA tillater heller ikke to klubber med samme eier til å delta i samme turnering. I så fall ville Leipzig blitt nektet å entre Europa League, ettersom Red Bull Salzburg er mestere i Østerrike. Men klubbene overbeviste.

Så overbevisende at CFCB mente at klubbene ikke bryter med reglene vedrørende turneringens integritet.

Det var i 2005 at energidrikkeprodusenten gikk inn og kjøpte den gamle storheten Austria Salzburg og ga klubben det nye navnet «Red Bull Salzburg». Senere restriksjoner har gjort at Red Bull bare har blitt klubbens sponsor, både på draktene og navn på stadion. Også i USA hadde selskapet en klubb i New York Red Bulls.

Fra 5.-divisjon til Champions League

I 2009 stiftet de også RB Leipzig, som deretter klatret i det tyske ligasystemet. De tok over SSV Markranstädts plass i tysk 5.-divisjon og startet reisen.

RB står offisielt for RasenBallsport, spiller i samme draktfarger som Salzburg og New York Red Bulls (hvit og rød) og spiller også på Red Bull Arena. Etter fire opprykk på sju år debuterte laget i Bundesligaen høsten 2016 og var ubseiret etter 13 runder.

Sesongen kronet den nye klubben med å kvalifisere seg for Champions League.

Høsten 2017 endte klubbens høydepunkt med tredjeplass i sin Champions League-pulje, bak Besiktas og Porto, men foran Monaco. I Europa League gikk laget helt til kvartfinalen, der de røk ut etter 3-5-tap sammenlagt for Marseille. Salzburg røk for øvrig ut med 3-2-tap mot samme lag i semifinalen.

Aldri klart å kvalifisere seg

Leipzig ble i fjor nummer seks i Bundesligaen, noe som tjente de en plass i høstens Europa League-gruppespill. Salzburg var nær å kvalifisere seg til Champions League for første gang etter en rekke forsøk, men Røde Stjerne holdt unna og gikk videre på bortemålsregelen.

Etter tre minutter med ventemusikk fra «Red Bull Music Academy Radio», nådde vi RB Leipzig på telefon. De oppfordret til å sende spørsmål på mail til klubben. Disse er ikke besvart.

Vi lyktes heller ikke å komme i kontakt med Salzburg.

Avspark i «Red Bull-møtet» i Leipzig er torsdag klokken 21.