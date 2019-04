SAS-streiken så ut til å ramme Fotball-Norge: De fleste kampene er nå reddet.

Disse har størst sannynlighet for å dø i «Game of Thrones»

Saken oppdateres.

Fredag morgen ble det brudd i pilotmeglingen i SAS Sverige, Norge og Danmark. Det skapte usikkerhet rundt en del fotballkamper i de øverste divisjonene. Nå er det klart at de fleste kampene går som planlagt:

– Alle kamper i Eliteserien går, sier Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling.

I 1. divisjon var det lenge snakk om at Skeid-Tromsdalen ville bli avlyst. Nå er det klart at også den vil gå som planlagt:

– Tromsdalen kommer seg nedover, så nå blir det kamp, sier en fornøyd Pedersen til NTB.

Mange blir rammet av flytrøbbelet. Her kan du lese mer:

Flesteparten av kampene i Toppserien spilles mellom lag på Østlandet lørdag.

– Når det gjelder Toppserien vil alle kampene bli spilt i helgen. Det kan derimot hende at Vålerenga mot Arna-Bjørnar blir flyttet fra lørdag til søndag. Vi jobber fortsatt med logistikken der, sa Pedersen tidligere fredag.

Det er nå besluttet at kampen skal spilles søndag kl 15.

Slik kommer bortelagene i Eliteserien seg på kamp

Strømsgodset – Kristiansund: – Vi ser på det nå og sjekker alternativer, sier daglig leder i Kristiansund, Kjetil Thorsen.

Tromsø – Brann: – Jeg har fått beskjed om at vi har god kontroll. Vi reiser med Widerøe, sier mediesjef i Brann, Gorm Nattlandsmyr.

Stabæk – Bodø/Glimt: – Vi har Norwegian ned, men så har vi SAS tilbake søndag kveld. Det blir nok kamp, men så har vi cupkamp på onsdag. Det er viktig for oss å komme tilbake på kvelden, sier daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen.

Ranheim – Viking: - Vi reiser med SAS, men med andre flyvninger enn først planlagt. Dessuten med flyvninger som Cityjet kjører for SAS, slik unngår vi streiken. Det blir noen ekstra timer i Trondheim lørdag og mandag, men det skal gå greit, opplyser Stian Refvik i Viking.

Lillestrøm – Haugesund: – Vi kommer oss til Åråsen. Det blir kamp på Åråsen. Vi har i utgangspunktet planlagt en SAS-flyvning. Hvis dette vedvarer har vi allerede lagt planer om hvordan vi skal komme bort. Buss på lørdag kan være et alternativ, sportslig koordinator i Haugesund, Jon Olav Rokstad.

Molde - Rosenborg: – Vi skulle kjøre buss uansett. Så det er ikke noe problem for oss, sier daglig leder i Rosenborg Tove Moe Dyrhaug.

På lørdag skal Mjøndalen møte Sarpsborg 08. Kjøreturen fra Mjøndalen til Sarpsborg tar i underkant av to timer, dermed vil kampen ikke rammes av pilotstreiken. Det samme gjelder Odd som mandag skal til Oslo for å spille mot Vålerenga.

Sjekk når ditt lag spiller kamp Lørdag: Eliteserien menn (5. runde): Sarpsborg 08 – Mjøndalen 18.00. Toppserien kvinner (5. runde, 14.00): LSK Kvinner – Røa 17.00, Lyn – Stabæk, Vålerenga – Arna-Bjørnar, Fart – Kolbotn 15.00, Sandviken – Avaldsnes 17.00. 1. divisjon menn (5. runde): Start – Sandefjord 15.30. Søndag: Eliteserien menn (5. runde, 18.00): Lillestrøm – Haugesund, Ranheim – Viking, Stabæk – Bodø/Glimt, Strømsgodset – Kristiansund, Tromsø – Brann, Molde – Rosenborg 20.00. Toppserien kvinner (5. runde): Trondheims-Ørn – Klepp 15.00. 1. divisjon menn (5. runde, 18.00): Notodden – Aalesund 15.00, Kongsvinger – Jerv, Nest-Sotra – Ull/Kisa, Sandnes Ulf – KFUM Oslo, Skeid – Tromsdalen, Sogndal – Raufoss, Strømmen – HamKam.

Dette svarer bortelagene i 1. divisjon

I 1. divisjon har flere lag måttet omorganisere transport.

Notodden - Aalesund: – Vi kommer oss til kampen. Det er ikke noe problem. Enten tar vi fly eller så tar vi buss. Vi ser det an, men vi er helt forberedt på alle scenarioer, sier sportslig leder i Aalesund, Bjørn E. Melland.

Nest-Sotra - Ullensaker/Kisa: – Vi kommer oss til Sotra på søndag. Vi må omorganisere og styre litt, men vi kommer til å reise i morgen med tog til Bergen. Så har vi Norwegian hjem igjen, sier daglig leder i Ullensaker/Kisa, Cato Strømberg.

Sandnes Ulf - KFUM Oslo: – Vi driver og ser på det nå. Ideelt sett så kunne vi satt oss på et fly. Sånn det ser ut nå, så er ikke det mulig. Derfor ser vi nå på en bussløsning der vi drar i morgen etter trening. Det blir vanskelig å finne en alternativ dato. Rent økonomisk vil det koste mer, men turen i seg selv er ikke noe problem, sier trener i KFUM, Oslo Jørgen Isnes.

Kongsvinger - Jerv: – Hadde det vært bussstreik hadde vi slitt. For oss er det ikke noe problem. Vi skal ikke fly på en stund, sier daglig leder i Jerv, Christopher MacConnacher.

Dette svarer bortelagene i Toppserien

I Toppserien er de fleste kampene denne runden nærmest som lokaloppgjør å regne. Kun i to kamper er det bortelag som er avhengig av flyreise.

Vålerenga - Arna-Bjørnar spilles søndag i stedet for lørdag. LSK Kvinner-Røa flyttes tre timer frem, til klokken 17.00 lørdag.

Trondheims-Ørn - Klepp: – Jeg har skriftlig bekreftelse fra gruppereiser at vårt fly ikke er påvirket av streiken. Vi får se om vi kommer oss hjem, men sånn er det. Enten kommer du deg dit eller ikke. Det er sikkert mange som går glipp av langt viktigere ting enn en fotballkamp, sier daglig leder i Klepp, Thomas Langholm Engen.

Supportere sliter

Selv om de fleste lagene ser ut til å komme seg til arenaene, så kan det bli vanskeligere for supportere å komme seg rundt i landet.

– Jeg vet at det er noen som sliter. Det er klart at en sånn streik vil få konsekvenser for alle som skal reise. Dessverre kommer nok ikke fotballsupportere i første rekke. Jeg har fått indikasjoner at en del som hadde planlagt å dra som ikke får dratt, sier leder i Brann Bataljonen Roger Lillebøe-Hansen.

For Vikinghordene, som skal til Trøndelag, er det hjemreisen som ser ut til å bli problematisk.

- Vi har heldigvis Norwegian opp til Trondheim, men SAS hjem på mandag. Nå prøver vi å finne ut om vi bør være nervøs eller ikke, sier supporterleder Roar Åkerlund.

I Bodø satser de på at tilflyttere på Østlandet vil skape liv på Nadderud.

– Det kan bli jo kjempekrise. Men det er ikke mange som skal nedover, etter hva jeg vet. Vi har heldigvis mange bodøværinger som bor i Oslo-området, sier talsperson i J-feltet, Erik Baalmann.