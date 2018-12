Salah-scoring var nok. Liverpool er videre etter Champions League-drama.

Milliardæren stiller krav for å gi Byåsen krisehjelp

Saken oppdateres.

Liverpool-Napoli 1–0

Liverpool hadde kniven på strupen før de avgjørende kampene i «dødens gruppe» i Champions League.

Forutsetningene var enkle: De røde måtte vinne enten 1–0 eller med minst to mål over Napoli. Som så mange ganger før gjorde Liverpool det de måtte under en europeisk aften på Anfield.

Mohamed Salah har de siste ukene vist tegn på at han er i ferd med å finne målformen som gjorde ham til Europas mest fryktede angriper i første halvdel av 2018.

Mot Napoli sendte han Liverpool foran med en klassisk Salah-scoring 34 minutter ut i den første omgangen.

Oppspillet fra James Milner var godt. Salah sto på hjørnet av 16-meteren med Mario Rui i ryggen. Portugiseren ble enkelt vendt bort, og den ellers så solide Kalidou Koulibaly ble passert med et raskt rykk.

Keeper David Ospina så ut til å tro at Salah skulle legge ballen foran mål, men fra skrått hold satt i stedet egypteren ballen mellom beina på Ospina.

PSG og Tottenham videre

Dermed endte Liverpool og Napoli begge på 9 poeng. I innbyrdes oppgjør sto det 1–1 og begge hadde to plussmål i målforskjell.

Men siden Liverpool hadde scoret ni og Napoli syv var det engelskmennene som tok seg videre til åttendedelsfinalen sammen med gruppevinner PSG.

Liverpool sløste voldsomt med sjansene utover i kampen. På overtid holdt de på å bli straffet. Napoli fikk en enorm mulighet, men fra kort hold satte Arkadiusz Milik ballen rett på Liverpool-keeper Alisson Becker.

I Barcelona imponerte et annet engelsk lag. Tottenham sløste også voldsomt med sjansene, men et Lucas Moura-mål var nok til å sikre 1–1 på Camp Nou.

Tottenham fikk den hjelpen de trengte av PSV, som klarte 1–1 mot Inter. Dermed er det Spurs som går videre sammen med Barcelona.

Van Dijk burde vært utvist

Liverpool var heldige som ikke fikk midtstopper Virgil van Dijk utvist før 15 minutter var spilt. Midtstopperen var først på ballen, men den knallharde taklingen traff også foten til Dries Mertens.

Dommeren hentet det gule kortet opp av lommen, men det spørs nok om han ikke valgte feil farge.

Da hadde allerede Salah og Milner vært nær scoring for hjemmelaget, mens Marek Hamsík hadde vært det samme for Napoli.

Sadio Mané fikk et mål korrekt annullert for offside på stillingen 0–0.

Liverpool tok mer og mer over, og etter åpningsmålet var de røde klart best. Like etter pause burde Salah økt til 2-0, men avslutningen fra god posisjon gikk like utenfor.

Van Dijk sendte et skudd fra 30 meter like utenfor Napolis ene kryss, mens også Milner hadde et forsøk fra langt hold som gikk utenfor.

Store Liverpool-sjanser

Da rundt 70 minutter var spilt tok Napoli over initiativet i kampen, men ikke lenge etter slo Liverpool tilbake med en giftig kontring. Salah rundet keeper Ospina, men fikk akkurat ikke god nok kontroll over ballen til at han fikk avsluttet på mål.

Det gikk bare et par minutter før nok en Liverpool-overgang endte med at Mane fikk muligheten midt foran Napoli-målet, men avslutningen gikk rett på Ospina.

En innøvet frispark-variant endte med at van Dijk fikk muligheten på volley i god posisjon, men han traff ikke ballen godt nok.

Napoli slo tilbake med en voldsom mulighet for José Callejón, men fra skrått hold feide han ballen over mål.

Liverpool fortsatte imidlertid å skape sjanser, og det var nesten utrolig at Sadio Mané ikke scoret etter 87 minutter. Fra kort hold feide han ballen utenfor. Han fikk nok en gigantisk sjanse etter at Napoli hadde svidd sin sjanse på overtid, men også da sendte Mane ballen utenfor.