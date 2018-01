Sanches, «Søder» og 19-årig stortalent: Dette sier Bruttern om overgangsryktene

KrFU-leder utsatt for Twitter-hets på politisk arrangement

Saken oppdateres.

Mens Rasmus sitter hjemme og fyrer hardt for å holde minusgradene unna, er Saga i 20 graders varme på Gran Canaria for å følge «blodtreningene» til Kåre Ingebrigtsen.

Mandag kveld satte vi oss ned med RBK-treneren, og snakket om 2018-sesongen.

Søderlund og Sanches

Det ble en drøy halvtimes prat, hvor Bruttern naturligvis ble konfrontert med det 19-årige stortalentet Besim Serbecic, som etter alt å dømme presenteres som ny RBK-spiller om kort tid. Vi snakket også om Alexander Søderlund, som igjen linkes hjem - og også om Renato Sanches-koblingen - og hva Bendtner-overgangen har hatt å si som døråpner for RBK når det gjelder spillermarkedet.

Praten med Bruttern kan du høre her

(Vi beklager litt dårlig lyd på opptaket)

Tre mål i 2018

Det blir også en prat om hvordan RBK spillmessig skal se bedre ut i 2018 enn i 2017, tross seriegull og gruppespill i Europa.

Vi prater om stempelet Bruttern fikk på seg for noen år tilbake, hvor det kunne «koke» på sidelinjen for bagateller under kampene, og vi også om belastningen det er å være RBK-trener.

Hvem diskuterer han mest med når presset er som tøffest? Og hvor lenge ser han for seg å bli i jobben?

Ingebrigtsen er også tydelig på hvilke tre klare mål han har for 2018 underveis i samtalen.

Og hvem i spillergruppa mener han har tatt jobben til sportslig leder Stig Inge Bjørnebye i ferien? Det snakker Bruttern om etter timer med trening og spillersamtaler en mandag i januar.

