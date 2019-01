Savnet Premier League-spiller: – Flyet ser ut som det kommer til å falle fra hverandre

Stor test av mellombarer: – To av disse er like usunne som godteri

Saken oppdateres.

Cardiffs rekordkjøp Emiliano Sala fryktes omkommet etter at et småfly forsvant over Den engelske kanal mandag kveld. Tirsdag kveld ble letingen avblåst.

Den argentinske spissen signerte lørdag en kontrakt med Cardiff og gikk fra den franske klubben Nantes for 17 millioner euro, som tilsvarer 166 millioner kroner.

Var redd

Før han skulle fly, la han igjen en talemelding på WhatsApp til venner og familie, gjengitt i argentinske medier.

– Jeg er på et fly som ser ut som det kommer til å falle fra hverandre, og jeg er på vei til Cardiff, sier Sala.

– Hvis dere om en og en halv time ikke hører noe nytt fra meg, jeg vet ikke om de kommer til å sende folk for å lete etter meg, for de kommer ikke til å finne meg, vet dere. Far, jeg er så redd, legger han til.

Sala var en av to passasjerer om bord i flyet, opplyser franske luftfartsmyndigheter.

Han er savnet og antatt omkommet etter at det ikke er funnet spor etter enmotorsflyet av typen Piper Malibu, som forsvant fra radaren 20 kilometer nord for Guernsey. Den britiske kanaløya ligger rett utenfor Frankrikes kyst.

Letingen fortsetter ved soloppgang onsdag.

Det opplyses at piloten i flyet ba lufttrafikkontrollen på naboøya Jersey om å redusere flygehøyden. Kort etter mistet man radiokontakt med flyet.

Markering

Sent tirsdag kveld samlet hundrevis av Nantes-supportere seg for å minnes og be for sin tidligere spiller, og det var markeringer også på arenaene der det ble spilt fransk cupfotball tirsdag kveld.

Nantes har fått sin cupkamp mot Entente onsdag utsatt til søndag.

