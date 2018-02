Se Bendtners første kamp i 2018 – og Søderlunds RBK-comeback

Norge har med over 6000 astmadoser til OL

Alexander Søderlunds RBK-comeback.

Debutene til Malte Amundsen og Besim Serbecic.

Årets første RBK-kamp for en rekke av spillerne, deriblant kaptein Mike Jensen, spiss Nicklas Bendtner og midtstopper Jacob Rasmussen.

Mot et kraftig renovert Byåsen, etter nedrykket fra 2. divisjon i fjor høst.

Direkte fra 17.50

Ja, ennå er det tidlig i februar. Men onsdagens treningskamp i Abrahallen er likevel full av interessante poenger for RBK-trener Kåre Ingebrigtsen, på veien mot seriestarten om en drøy måned.

Kampen sendes for Adresseavisens abonnenter. Vi starter sendingen klokken 17.50, og oppgjøret kommenteres av Petter Rasmus og Ole K. Sagbakken.

Hele troppen i aksjon

Det vil bli god RBK-valuta for kronene: Trener Kåre Ingebrigtsen er nemlig tydelig på at han vil sette på to ulike ellevere i kampen, slik han gjorde mot Kolstad sist.

Dermed vil publikum få se hele a-stallen i lufting, ispedd noen av de mest lovende juniorene.

I 4–1-seieren over Kolstad var det da også juniorene som leverte varene, da Andreas Helmersen (3) og Erik Botheim besørget scoringene.

Det vil også bli en interessant kveld for den delen av byen som har sitt hjerte nærmest Byåsen. Mangeårig eliteserieprofil Magne Simonsen er inne som spillende assistenttrener, og trener Erik Selnæs har foretatt en rekke spennende signeringer siden nedrykket i fjor.

Byåsen har klare planer om å rykke rett opp igjen i 2. divisjon.

Hvor langt det prosjektet er kommet, får man se mot RBK onsdag.