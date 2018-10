Selnæs avslører hemmeligheten bak drømmemålet

Fire råd for å kutte utgifter

Saken oppdateres.

Norge-Slovenia 1–0

ULLEVAAL STADION: Ole Selnæs’ sørget for at håpet om gruppeseieren i aller høyeste grad lever før tirsdagens revansjemulighet mot Bulgaria.

Praktskuddet fra hjørnet av 16-meteren like før pause var en sjelden perle fra den gode venstrefoten.

– Jeg dyttet bort Haitam (Aleesami) og bestemte at jeg skulle skyte. Jeg fikk to gode touch og så gikk den inn, sier han etter kampen.

Trønderen fikk mye ros av medspillere og trenere etter 1-0-seieren.

Han avslører at grunnlaget for scoringen blir lagt sammen med hans gamle Rosenborg-venner etter landslagstreningene.

Det er ifølge ham hemmeligheten bak scoringen.

– Jeg, Markus (Henriksen), (Alexander) Sørloth og Jonas (Svensson) står igjen 10–15 minutter etter hver økt. Jonas slår innlegg og vi andre avslutter. Det gjør vi på hver samling, og det viste seg å være nyttig, sier St. Etienne-proffen.

Det var hans andre landslagsmål i hans 20. landskamp. Midtbanespilleren innrømmer at han gjerne skulle hatt flere muligheter i rødt, hvitt og blått, men forstår samtidig at konkurransen er så tøff at det er vanskelig å spille seg inn på laget.

Om det var hans beste landskamp?

– Det var vel det. Det har vært ganske lenge mellom dem.

Henriksen måtte telle til 20

Markus Henriksen fikk en kraftig smell i hodet tidlig i kampen. Han ble utredet for hjernerystelse, men fikk lov til å spille videre. Det var imidlertid en gang at han ble usikker på om han faktisk hadde fått en for kraftig smell.

– Da jeg så scoringen til Ole, lurte jeg på om jeg hadde hjernerystelse. Han har skrytt lenge av at han fått en mer offensiv rolle i St. Etienne og kommer til sjanser, så det artig å se at han scoret nå, smiler Henriksen.

Han mener nemlig ikke det er for ofte at barndomskameraten henter frem slike perler.

– Det er fryktelig sjeldent vi får se noe sånt, men nå får vi nok høre det lenge, ler han.

Det så stygt ut da han gikk i bakken og helsepersonellet stormet inn på banen.

– Jeg måtte telle til 20 både opp og ned. De spurte om hvem jeg er, hvor jeg var, hva stillingen var og alle de vanlige spørsmålene når man får en hodeskade. Heldigvis følte jeg at jeg var «fit for fight» igjen, forklarte Henriksen.

Han hadde bandasje rundt hodet i pressesonen etter kampen. I pausen hadde han nemlig sydd åtte sting etter smellen.

Ros fra Lagerbäck

Selnæs på sin side håper at målet og innsatsen ellers var nok til at han får starte også mot bulgarerne tirsdag. Han innser at nordmenn ikke følger fransk fotball tett fra helg til helg, og dermed ikke har fått med seg hvordan han presterer i den tøffe ligaen.

– Jeg er i veldig god form og har spilt fast i Frankrike lenge. Det er en veldig god liga hvor jeg utvikler meg hele tiden, sier Selnæs.

Trener Lars Lagerbäck var iallfall godt fornøyd med det han fikk se.

– Det var en fantastisk volley og han var veldig bra hele kampen. Det virker som han har tatt ytterligere steg. Pasningsfoten vet vi han har, og nå klarer han det defensive bedre også, sier han om matchvinneren.