Selnæs i trøbbel - får kjeft av egen klubb: – Oppførselen hans var utilgivelig

Den siste uka har landslagsstjernen vært aktuell for Kina og den nyopprykkede toppserieklubben Shenzen.

Mandag forlot Selnæs treningsleieren til Saint-Etienne, som først omtalte grunnen som sykdom. Senere skrev den franske storavisen L’Équipe at midtbanespilleren forsøkte å tvinge gjennom en overgang.

Fredag formiddag den franske storklubben bladet fra munnen, på en pressekonferanse.

– På grunn av sine agenter har han fått det for seg at han skal dra, selv om ingenting var klart. Han var veldig preget, sier direktør Frédéric Paquet.

– Utilgivelig

– Selnæs er Saint-Étienne-spiller. Han er tilbake på trening, men vi har forklart at hans oppførsel mot medspillere, støtteapparat og resten av klubben var utilgivelig, fortsetter han.

Laget har hatt en forferdelig periode, etter at 1–0 ble til 1–2 mot Lyon i jakten på Mesterliga-billett for knappe to uker siden. Etter overtidstapet mot erkerival Lyon, har det blitt et forsmedelig 3–6-tap mot Dijon og 1–1 borte mot Nantes.

Men nå om dagen er det mer enn knuste Mesterliga-drømmer som 24-åringen fra Trondheim tenker på.

– Klandrer ham ikke

– Selnæs har bedt om unnskyldning. Han var preget av situasjonen. Jeg vet ikke hva framtiden vil bringe, men jeg klandrer ikke ham, sier trener Jean-Louis Gasset på en pressekonferanse som er gjengitt på Twitter.

Selnæs har ikke besvart våre hendvendelser.

Midtbaneeleganten har vært i klubben siden han ble hentet fra RBK i januar 2016.