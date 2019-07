Selnæs møtte tidligere United-spiller - scoret selvmål

Rødt varsel for blåskjell i Trøndelag

Saken oppdateres.

Trønderen fikk en dårlig start på kampen da han etter 14 minutter scoret selvmål. Selnæs forsøkte å klarere på første stolpe, men ballen gikk istedenfor forbi keeper Wei Guo og i eget nett.

Shandong Luneng doblet ledelsen etter 24 minutter da den tidligere Manchester United-spilleren Marouane Fellaini kunne sette inn en retur fra kloss hold i det åpne målet.

Spissen Graziano Pellè, som har flere landskamper for Italia, fastsatte sluttresultatet til 3-0 på eksakt samme måte. Fra fem meter var han først på en retur og satte ballen kontant i mål.

Ole Selnæs har scoret fire seriemål på 17 kamper for Shenzhen.

I motsetning til Selnæs må landsmann Ola Kamara konsentrere seg om reservelagsfotball for Shenzhen. Forrige uke ble han flyttet ned til reservene på grunn av at laget har for mange utenlandske spillere i troppen.

NTB har vært i kontakt med Kamaras agent Oskar Olsen, som ikke ønsket å uttale seg.