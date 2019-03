Selnæs snakker ut: Om Kina-overgangen, hetsen fra fansen og fremtiden

Røiseland reddet VM-stafettgull med et ellevilt comeback etter at Eckhoff sprakk

Saken oppdateres.

Helt siden det ble kjent at 24-åringen nærmet seg ny klubb, midt i januar, har det vært helt stille fra Ole Selnæs.

9. februar forlot han St. Etienne offisielt, og signerte for Shenzen i Kina. Det er en overgang mediene har sagt er verdt 100 millioner kroner over tre år for Selnæs personlig. Og det samme i overgangssum.

Denne lørdags ettermiddagen tar imidlertid Selnæs bladet fra munnen, i Rasmus&Saga spesial.

Penger, hets - og helt stille

I en snau time snakker vi om motivet for valget hans, hvor han har måttet tåle påstander om at det kun har handlet om penger. Hvilket forhold har han til det?

Vi snakker om hvordan hele overgangen kom i stand.

Og vi snakker om hvordan han opplevde hetsen fra både klubbhold og supporterhold underveis i prosessen. Selnæs ble blant annet kalt forræder av St. Etienne-fansen, gjennom et banner på klubbens treningsfelt.

Og: Hvorfor var han aldri tilgjengelig for media i denne perioden?

12 millioner

Vi diskuterer også landslagsframtid, nivå på den kinesiske ligaen og livet i en kinesisk storby med over 12 millioner innbyggere.

Selnæs kan for øvrig røpe at han håper å få kjæresten østover på permanent basis, slik at det ikke bare blir Ola Kamara i tiden som kommer. Landslagskollegaen har nemlig også signert for klubben.

Midtbanespilleren er også tydelig på hva slags forhold han håper å få til det kinesiske språket, etter at franskkunnskapene ikke ble all verdens etter tre år i St. Etienne.

Og hva tenker han om RBK-sesongen?

Slik lytter du

Du kan høre Rasmus&Saga ved å klikke her, eller på bildet øverst i saken.

Rasmus&Saga finner du også i Spotify og Itunes.