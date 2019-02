Selnæs solgt til Kina: - Jeg ser virkelig fram mot de neste årene

Saken oppdateres.

Det bekrefter den kinesiske klubben FC Shenzhen på sitt nettsted. Trønderen la kort tid ut et bilde av seg selv med skjerfet til sin nye klubb.

– Endelig, jeg ser virkelig fram mot de neste årene i Shenzhen, skriver Selnæs på sin Instagram-profil.

Klubben har også sikret seg Cheikh M'Bengue fra samme klubb.

Shenzhen opplyser at klubbene ble enige om en overgang for de to spillerne for noen dager siden. Onsdag dro Selnæs til Kina for å utføre den medisinske testen.

Overgangsryktene har ført til sterke reaksjoner fra St. Etienne-fansen. Utenfor treningsfeltet til klubben hadde noen hengt opp et banner hvor det sto «Gå bort, forræder». Han fikk også sterk kritikk fra klubbledelsen etter at de mener han skal ha forsøkt å tvinge fram en overgang.

Klubben opplyser ikke kontraktslengden, men den franske storavisen L'Equipe erfarer at det skal være snakk om en treårskontrakt verdt 100 millioner kroner. Det vil nesten være en femdobling av lønnen til Selnæs i Saint-Étienne.

Samme avis skriver at Shenzhen også betaler om lag 100 millioner kroner i overgangssum til Saint-Étienne for Selnæs.

Uansett overgangsum kommer dette som gode nyheter for RBK. Bjørnebye bekreftet i forrige uke at de har en videresalgklausul med St. Etienne, så en ukjent del av de kinesiske pengene vil bli videresendt til Trondheim.

Selnæs meldte overgang fra Rosenborg til den franske klubben i 2016. Han fikk 91 kamper for grønntrøyene.

