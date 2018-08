Signerte mandag kveld: Her er RBKs nye midtbanespiller

Ingen unormalt store forsinkelser for bussene mandag morgen

Saken oppdateres.

– Jeg er veldig glad for å være her, sier 22-åringen til Adresseavisen mandag kveld.

- En energisk midtbanespiller, som vi har fulgt en stund, sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye.

Rett før klokken 20.00 mandag kveld signerte 22-årige Denic under på kontrakten som betyr at RBK kjøper ham fra Rad Beograd i hjemlandet.

Ingen vil snakke økonomi med Adresseavisen, men:

– I tillegg til kvaliteten på spilleren, mener vi at vi økonomisk gjør en god avtale, sier Bjørnebye.

Kaptein og u21-landslaget

Denic har vært kaptein i den serbiske hovedstadsklubben den siste tiden, og kan spille både sentralt på midten i 4-2-3-1 og indreløper i klassisk 4-3-3.

Han debuterte i den serbiske toppserien som 17 åring, tilbake i 2013, og står bokført med tre u21-landskamper.

Den høyrebeinte midtbanespilleren er kjent for sin løpskraft, og er god i gjenvinningsspillet. Dette er også én av årsakene til at han hentes: Denic regnes for å være en god press-spiller.

Han har spilt kun én av fire seriekamper denne sesongen, men dette handler om – slik Adresseavisen forstår – at han var aktuell for en klubb i italiensk serie A tidligere i sommer.

Arbeidstillatelse

Denic står bokført med 86 seriekamper for Rad, og har i følge tyske Transfermarkt notert seg for ni scoringer og syv målgivende pasninger.

Den 22-årige serberen blir dermed Rosenborgs andre kjøp denne sommeren, og - som Issam Jebali – er han ikke-EU-spiller.

Dette betyr at han må søke arbeidstillatelse, og det er dermed usikkert om han rekker helgens kamp mot Kristiansund på Nordmøre, en kamp Jebali håper å rekke. Cork-kampen kommer uansett for tidlig for Denic.

Mandag hadde RBK-spillerne fri.

Men allerede tirsdag blir klubbens nye midtbanespiller å finne på treningsfeltet på Lerkendal.