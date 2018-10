Siktet taxisjåfør avhørt av politiet: Nekter for å ha utført vold mot Bendtner

Arkitektene kjemper for å bevare gamle bygg snarere enn å rive

Saken oppdateres.

Den siktede taxisjåføren i voldssaken som involverte RBK-spiss Nicklas Bendtner, ble onsdag avhørt av København-politiet. Han nekter for å ha gjort noe ulovlig.

Bendtners taxitur forrige måned har skapt mange overskrifter. Saken har også hatt flere vendinger underveis.

Onsdag bekreftet sjåførens forsvarer Mette Grith Stage at hennes klient er blitt avhørt.

– Min klient nekter for at han er skyldig i forsøk på vold mot Bendtner og hans kjæreste. Nå venter vi på påtalemyndighetens vurdering om det er grunnlag for å reise tiltale mot min klient, sier Grith Stage til Ekstra Bladet.

Hun ville ikke svare på flere spørsmål. Stage er en av Danmarks mest profilerte forsvarsadvokater.

Nå blir det opp til påtalemyndigheten om det skal reises tiltale mot taxisjåføren. Nylig ble han siktet for forsøk på vold i den mye omtalte Bendtner-saken.

Da nyheten sprakk for snart en måned siden, var Rosenborg-spissen siktet etter den mildeste voldsparagrafen. Han påførte sjåføren dobbelt kjevebrudd. Siden har det kommet ulike forklaringer fra taxiselskapet og Bendtner-leiren.

To uker etter episoden ble sjåføren selv siktet. Det skjedde etter at politiet hadde sett gjennom overvåkningsbildene som foreligger fra episoden i sentrum av København.

Det er fortsatt ikke kjent hva videobildene faktisk viser.

Bendtner har ikke spilt for Rosenborg siden 30. august. Han har vært ute med en muskelskade. (@NTB)