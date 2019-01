Skal ha betalt tre millioner for Horneland: – Supert å få lagt dette bak seg

10 tips til deg som vil bli et bedre menneske i 2019

Saken oppdateres.

Trenerkonflikten mellom Haugesund og Rosenborg er over.

Mandag kveld ble klubbene enige om en kompensasjon, og nå frigis både Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland fra kontraktene sine i Haugesund.

De kan dermed ta over Rosenborg tirsdag.

VG skriver tirsdag morgen at Rosenborg betaler rundt tre millioner kroner for å frigjøre duoen fra kontraktene i FKH.

Adresseavisen har også kilder på at RBK har strukket seg fra utgangspunktet på 1,1 millioner kroner, til om lag tre millioner kroner. Kravet fra Haugesund mandag var på om lag seks millioner.

RBKs styreleder Ivar Koteng vil ikke diskutere penger med Adresseavisen, når vi snakker med han tirsdag morgen.

Men sier at han er fornøyd med at konflikten er over.

– Det er supert å få lagt det bak seg, det blir det en ting mindre å tenke på. Det blir godt å få duoen i gang for oss før spillerne kommer hjem fra ferie, sier Koteng.

Også Horneland er fornøyd med at partene har kommet til en løsning.

– Deilig å ha det overstått. La oss ta resten i morgen. Må få summet meg litt, skriver Eirik Horneland i en SMS til Adresseavisen ved midnatt mandag.

Horneland og Emberland signerte 3. januar en toårskontrakt med Rosenborg, men presentasjonen dagen etterpå ble avlyst. Etter det har krangelen gått mellom de to klubbene om kontraktslengde og kompensasjon for å kjøpe ut trenerduoen.

Partene var uenige om hvilken kontrakt som skulle legges til grunn, og hvor lang oppsigelsestid Horneland hadde. RBK og Horneland mente han hadde én måneds oppsigelse, mens FK Haugesund mente at den forrige kontrakten, som gikk ut 2019 var gjeldende.

Rosenborg tilbød i utgangspunktet 1, 1 millioner kroner for å kjøpe 43-åringen ut umiddelbart, et beløp som økte noe i løpet av helgen. Men hvor motkravet altså skal ha vært på over seks millioner kroner.

Horneland ledet i går Haugesunds første trening etter ferien, men kan nå sette kursen mot Trondheim og sin nye arbeidsgiver.