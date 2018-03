Skal revansjere tapet i serieåpningen: Her er Brutterns ellever mot Kristiansund

Høiland scoret hat trick – har satt seg et ambisiøst mål for sesongen

Saken oppdateres.

Under torsdagens trening drillet Kåre Ingebrigtsen den samme elleveren som fikk tillit i 0–1-tapet for Sarpsborg søndag.

I formasjonsdelen av økta jobbet han blant annet en del med Samuel Adegbenro på venstrekanten, og Adegbenro - som resten - får da også ny tillit mot Kristiansund.

Dermed er det ingen overraskelser i Brutterns startoppstilling.

Trondsen løper?

Dette betyr at Alexander Søderlund fortsatt må ta til takke med å ha en jokerrolle fra benken.

Og det betyr, etter alt å dømme, at Anders Trondsen, som spilte sentralt på midten i oppkjøringen, men indreløper mot Sarpsborg, fortsetter som løper.

Mens Anders Konradsen fort altså ligger sentralt på nytt.

Trenger seier

Etter 0–1 i Østfold er det liten tvil om at RBK-maskineriet trenger en seier for å komme ordentlig i gang i 2018.

Fredag uttalte Pål Andre Helland at RBK bør runde 70 scoringer i serien igjen.

Og på en fin matte, særlig til mars å være, var også omkvadet fra RBK-leiren etter fredagens økt at her - her går det an å spille Rosenborg-fotball.

Dette mot et Kristiansund som selv røk 0–1 i åpningen, hjemme mot Vålerenga.

Hos gjestene mangler også tankspissen Benjamin Stokke, som skadet ankelen i serieåpningen.

Her er laget

RBK-laget (4–3–3): Andre Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Jacob Rasmussen, Birger Meling - Mike Jensen, Anders Konradsen, Anders Trondsen - Pål Andre Helland, Nicklas Bendtner, Samuel Adegbenro.

Benken: Arild Østbø - Alexander Søderlund, Jonathan Lei, Malte Amundsen, Morten Konradsen, Marius Lundemo, Besim Serbecic.