Skjebneuke for landslaget: – Vi forstår hvor viktig dette er

Saken oppdateres.

– Det er nå vi får den endelige beskjeden. Enten går vi rett til VM, eller så må spille play off, eller så sitter vi igjen med ingenting, konstaterer Martin Sjögren.

Svensken kunne ikke fått en tøffere ilddåp som norsk landslagssjef enn fjorårets EM som endte i null mål og null poeng. Nå står han foran en ny skjebneuke.

HAR DU LEST OM DET NORSKE TALENTETS SPESIELLE HISTORIE? – Gutter på motstanderlaget sa «haha, de har en jente på laget». Da vi begynte å spille, ble det stille.

Norge må trolig vinne både mot Slovakia fredag og Nederland tirsdag for å gå rett til fotball-VM. Tre poeng er nok til en knalltøff play off hvor nåløyet er så trangt at bare ett av toerlagene i de syv kvalifiseringsgruppene får Frankrike-tur neste sommer.

Akkurat nå er fjorårets EM-finalist Danmark nest best i sin gruppe, det samme er EM-semifinalistene England og Østerrike, samt tradisjonsrike Tyskland og Norge.

Det siste alternativet er at Norge for første gang i VM-historien ikke er med i det hele tatt. Det vil være en enorm nedtur, samtidig som det vil utelukke OL i 2020.

Sjögren er klart på at målet er å vinne de to siste kampene og gå rett til Frankrike.

– Vi må gå inn i det med en positiv følelse og ikke være redde for ikke å gå til VM. Vi har en god mulighet og må få skuldrene ned litt, men vi forstår hvor viktig dette er.

Slik kommer Norge til VM Det beste laget i hver gruppe går rett til mesterskapet i Frankrike neste sommer. Vinner Norge mot Slovakia fredag og Nederland tirsdag vinner laget gruppen. Spiller Norge uavgjort mot Slovakia, må de slå Nederland med minst to mål. De fire beste av de syv gruppetoerne spiller om den siste VM-plassen. Det holder trolig for Norge å få tre poeng i de to siste kampene for å nå playoffen. Skjer det, vil Norge først spille «semifinale» hjemme og borte mot en annen toer i oktober. Vinnes den, blir det playoff-finale hjemme og borte i november.

Norge i VV-kvalifiseringen 15.09.17: Norge – Nord-Irland 4–1 19.09.17: Norge-Slovakia 6–1 24.10.17: Nederland-Norge 1–0 10.04.18: Nord-Irland – Norge 0–3 08.06.18: Irland-Norge 0–2 12.06.18: Norge-Irland 1–0 Fredag: Slovakia-Norge kl. 20.00 Tirsdag: Norge-Nederland kl. 20.00

VM-kvalifisering gruppe 3 1 Nederland 7 +21 19 2 Norge 6 +13 15 3 Irland 7 0 10 4 Nord-Irland 6 -18 3 5 Slovakia 6 -16 0

Grepene etter EM

Svensken forteller at mange grep er tatt etter den store EM-nedturen sist sommer. Han peker spesielt på at samarbeidet med Olympiatoppen er blitt tettere og bedre.

Gjennom stipendordningen på landslaget har hver enkelt spiller nå tilgang på ressurser innenfor områder som idrettspsykologi, fysisk trening og ernæring, samt rehabilitering etter skade gjennom Idrettens Helsesenter.

– Olympiatoppen har en veldig god standing i norsk idrett og er en veldig fin samarbeidspartner for oss, sier Sjögren.

Der har han og assistenttrener Anders Jacobsen jevnlige møter med tidligere suksesstrener i håndball, Marit Breivik, samt Liv Hemmestad som også jobber med lederutvikling i norsk toppidrett.

EM beskrives som en «ekstremt lærerik periode», selv om det naturligvis var smertefullt å tape slik de gjorde og stå i stormen som kom.

FÅTT MED DEG DENNE? Her er kvinnetroppen som skal sikre norsk VM-plass

– Derfor hadde det også vært så kult å gå til VM og kunne ta med seg all lærdommen inn dit.

– Føler du deg bedre forberedt nå enn du var før EM?

– Ja, men det handler om erfaring. Vi hadde ikke vært i et mesterskap før og hadde jobbet ganske kort tid med en gruppe som sto i et generasjonsskifte. Om jeg ville gjort noe annerledes nå? Absolutt, men vi har ikke kastet om på alt.

–Spillerne fikk en brutal sommer i fjor, men virker likevel å være fornøyde med opplegget. Hva betyr støtten fra gruppen?

– Den er viktig. Har du ikke støtte fra spillergruppen, er det vanskelig å fortsette. Jeg har alltid syntes at vi har en god dialog. Så definerer det oss også litt å stå i det vi gjorde forrige sommer. Jeg har kjent en stor støtte fra spillerne. Jeg tror de har likt at vi er åpne og forandringsvillige. Det er ingen enkeltpersons feil at det ikke går bra, vi står i det sammen. Så har jeg naturligvis det øverste ansvaret, men jobber sammen om å utvikle ting.

– Det ble en veldig stor mediesak da Ada Hegerberg trakk seg fra landslaget. Hvordan påvirket det spillerne?

– Det ble naturligvis en stor sak, men jeg synes den første samlingen etterpå ble en av de beste vi har hatt. Det var fullt fokus på det vi skulle gjøre der, så jeg synes de har klart det veldig bra.

– Overskygget Hegerberg-saken noe for landslaget?

– Jeg synes det gikk ganske bra, fremfor alt så viste vi at vi presterte bra i de to første kampene. Vi har også prestert ganske bra i hele perioden etter EM. Jeg tror ikke det påvirker så mye.

Har funnet en stamme i laget

Under fjorårets EM ble det tydelig at Sjögren ikke hadde funnet en foretrukket startoppstilling. Han fikk kritikk for mange forandringer underveis.

Nå har seks spillere startet alle kvalifiseringskampene, mens tre har startet fire.

– Det har vært veldig viktig å finne en stamme. Fotball handler ekstremt mye om kommunikasjon og samhandling, og da må man ha tid sammen. Vi forsøker å legge tydelige rammer og si «slik skal vi spille», så handler resten om samhandling og den individuelle kvaliteten, sier Sjögren.

Maren Mjelde og Maria Thorisdottir spiller til hverdags sammen i Chelsea, men ikke som midtstoppere. De fire sist kampene har de vært Sjögrens foretrukne par bakerst.

Venstrebacken har vært en «problemplass» på landslaget i lang tid, nå mener svensken han har funnet den rette i Kristine Minde.

Sentralt på midtbanen har 19-åringen Frida Maanum og ett år eldre Ingrid Syrstad Engen fått tillit i 2018.

– Det er de store mesterskapene som blir husket. Tenker du på hva som skjer om Norge ikke kommer med?

– Med den tradisjonen Norge har, er man vant til at kvinnelandslaget er med i mesterskap. Da kjennes det lenge til neste mesterskap, men mitt fokus er først og fremst på kampene nå, så får vi se hva som skjer etterpå. Tirsdag vet vi kanskje mer.