Skjebneuker for flere norske fotballspillere: Noen kan rykke ned mens andre kan vinne titler

Eirin fra Trondheim går ett av studiene som synker mest i popularitet. Her er listen over studiene færre vil ta.

Saken oppdateres.

Sesongen nærmer seg slutten i de store europeiske ligaene. Det betyr spennende uker for norske utenlandsproffer.

Vi har tatt runden og laget en oversikt over det som venter de neste ukene for norske spillere. For noen kan sesongen ende i kjempesuksess, med flere store titler. For andre blir det en kamp for å unngå nedrykk.

Utgangspunktet har vi tatt i de norske landslagstroppene den siste tiden, men det er også med enkelte spillere som ikke spiller for landslaget. Vi har ikke tatt med spillere fra ligaer som nettopp har startet, som for eksempel den norske, svenske og amerikanske.

Kjemper om titler:

Ada Hegerberg (22) – Lyon:

Er på vei mot nok et suverent seriegull. 18 kamper – 18 seire er status. Målforskjellen er på svimlende 88–4, med norske Ada Hegerberg som en av lagets absolutt største stjerner. 26 seriemål har den norske spissen scoret.

Laget er også i kampen om det gjeveste trofeet av dem alle: Champions League. Spilte 0–0 borte mot Manchester City i den første semifinalen. Til helgen venter returoppgjøret.

I cupen er Lyon i semifinalen, der de møter Montpellier. I en eventuell finale kan det bli drømmemøte med storesøster Andrine.

Andrine Hegerberg (24) – Paris Saint-Germain:

Fersk i den franske ligaen etter overgangen fra Birmingham i vinter. Hovedstadsklubben gjør det skarpt og ligger i skrivende stund på sølvplass. Avstanden opp til lillesøster Ada og hennes Lyon blir vanskelig å hente. Åtte poeng skiller, og fire kamper gjenstår.

Det kan som nevnt ende med en Hegerberg-finale i Frankrike. PSG møter Soyaux-Charente i semifinalen.

Maren Mjelde (28) og Maria Thorisdottir (24) – Chelsea:

Den norske duoen kan være på vei mot en drømmesesong. Leder ligaen med tre poeng på Manchester City. Rivalene har riktignok én kamp til gode. Chelsea har fire kamper igjen å spille.

London-klubben er også i Champions League-semifinale. De fikk et blytungt utgangspunkt med hjemmetap 1–3 for Wolfsburg i helgen. Må levere en praktfull kamp i Tyskland for å sikre en eventuell finale.

Mjelde og Thorisdottir er også klare for cupfinale på Wembley. Der møter de Arsenal 5. mai.

Mjelde har storspilt for de blå denne sesongen, og ble nominert til årets spiller. Hun vant ikke, men ble stemt frem til en imponerende pallplass.

Caroline Graham Hansen (23) og Kristine Minde (25) – Wolfsburg:

Det er enda flere landslagsspillere som kan få en eventyrlig sesong. Wolfsburg leder serien med to poeng over Bayern München, og har i tillegg to kamper til gode. Graham Hansen har spilt samtlige kamper og står med tre mål. Hun er en viktig brikke for den tyske storklubben. Kristine Minde har også fått tillit siden overgangen fra svensk fotball, men kan ikke spille europacupkamper for Wolfsburg.

Den tyske klubben er også på god vei mot Champions League-finale etter 3–1-seier borte mot Chelsea. Der kan Ada Hegerbergs Lyon vente.

Laget er dessuten klare for cupfinalen 19. mai, der Bayern München blir motstander.

Kristoffer Ajer (20) – Celtic:

Den norske forsvarsspilleren imponerer om dagen. Spiller fast i storklubben som er én seier unna seriegullet i Skottland. Feiringen ble satt på vent med tap for Hibernian i helgen, men med ti poengs forsprang med fire kamper gjenstående, må et lite mirakel til for at ikke Ajer skal kunne feire seriegullet ved sesongslutt. Ajer har 20 kamper for den skotske giganten.

I mai spiller også laget FA-cupfinale mot Motherwell, og har fra før vunnet ligacupen. Ajer har imponert flere i sin stopperrolle. Han har blant annet blitt rost flere ganger av sjefen Brendan Rodgers for utviklingen han har hatt i Glasgow.

Martin Linnes (26) – Galatasaray:

Det ligger an til et ellevilt gullrace i Tyrkia. Ett poeng skiller de tre beste lagene. På topp ligger Martin Linnes og Galatasaray i det fire serierunder gjenstår. Bak kjemper Besiktas og Istanbul Basaksehir. Også Fenerbahçe på fjerdeplass kan melde seg på i kampen om tittelen. De er seks poeng bak serielederen, men har én kamp til gode.

Linnes har spilt 13 kamper fra start i serien denne sesongen.

Fredrik Gulbrandsen (25) og Valon Berisha (25) – Red Bull Salzburg:

Seriegullet er mer eller mindre i boks for den norske duoen (Berisha spiller landskamper for Kosovo). 11 poeng har de ned til Sturm Graz på annenplass. Fem kamper gjenstår.

Laget er også klare for en smått sensasjonell semifinale i Europaligaen. Der møter de Marseille. I en eventuell finale møter de vinneren av storoppgjøret Arsenal-Atletico.

Gulbrandsen har 9 mål på 19 kamper i serien og 1 mål på 6 kamper i Europaligaen. Berisha har 24 kamper og 4 mål ligaen. I Europa har han herjet, og har scoret 5 ganger på 10 kamper. Han rystet blant annet Borussia Dortmund.

Kamp om spill i Europa:

Rune Almenning Jarstein (33) og Per Ciljan Skjelbred (30) – Hertha Berlin:

Med to strake seire mot Eintracht Frankfurt og Köln har Jarstein og Skjelbred fortsatt muligheter til å sikre spill i Europa neste sesong. Fem poeng er det opp til Leipzig på sjetteplass (kvalifisering til Europaligaen). Syv poeng er avstanden til Hoffenheim på femteplass (direkte til Europaligaen). Champions League må den norske duoen trolig se langt etter. Ni poeng på tre kamper skal godt gjøres å hente inn på Bayer Leverkusen.

Jarstein og Skjelbred har vært viktige brikker for laget, og har spilt henholdsvis 28 og 25 kamper for Herta, som for øyeblikket ligger på niendeplass.

Håvard Nordtveit (27) – Hoffenheim:

Har alt å spille for i sesongavslutningen. Tre kamper gjenstår i Tyskland, og Nordtveit & Co. ligger på femteplass, to poeng bak en Champions League-plass. Ligger fem poeng bak Dortmund på bronseplass, så en medalje er heller ikke umulig. Har hjemmekamp mot nettopp Dortmund i siste serierunde. Nordtveit har spilt 13 seriekamper.

Jonas Svensson (25) og Fredrik Midtsjø (24) – AZ Alkmaar:

Mye skal skje dersom ikke den tidligere RBK-duoen ender opp på tredjeplass i Nederland. To kamper gjenstår. Det er fem poeng opp til storklubben Ajax på sølv. Med tredjeplass kommer klubben inn i 2. runde i kvalifiseringen til Europaligaen.

Søndag tapte duoen cupfinalen i Nederland mot Feyenoord 0–3, etter scoringer av blant andre tidligere Arsenal- og Manchester United-stjerne Robin van Persie.

Høyreback Svensson har fått mye ros for sin innsats i AZ. Han har også blitt kåret til månedens spiller. Midtsjø har også vært et fast innslag i startoppstillingen.

Omar Elabdellaoui (26) – Olympiakos:

Den greske storklubben ligger på bronseplass når to runder gjenstår. Det skiller fire poeng opp til sølvmedaljen, mens veien ned til fjerdeplassen er samme margin.

Kamp om opprykk:

Haitam Aleesami (26) – Palermo:

Den norske backen kjemper om opprykk til øverste nivå i Italia. Med fem serierunder igjen ligger Palermo på annenplass, foran Parma på målforskjell. Frosine på fjerdeplass følger ett poeng bak, mens avstanden opp til ligaleder Empoli er på hele ti poeng. To lag rykker direkte opp. De seks neste spiller kvalifisering om den siste plassen. Det ligger altså til rette for opprykksdrama for Aleesami.

Stefan Johansen (27) – Fulham:

Etter en vanvittig vårsesong har Stefan Johansen og Fulham for alvor meldt seg på i kampen om opprykk til Premier League. London-laget har ikke tapt på utrolige 22 kamper – siden 16. desember.

Ligger ett poeng bak Cardiff på den andre direkte opprykksplassen. Ryker den, blir det playoff mellom de som er nummer 3–6 på tabellen i Championship. Johansen har vært toneangivende for Fulham. Han har vært involvert i samtlige kamper og har scoret åtte ganger.

Kamp mot nedrykk:

Alexander Sørloth (22) – Crystal Palace:

Mye skal gå galt om den norske spissens klubb ikke spiller på øverste nivå i England neste sesong. Ligger seks poeng foran Southampton som innehar øverste nedrykksplass. Riktignok har «The Saints» én kamp til gode. For Sørloth personlig har det vært en utfordrende start. Spissen var frisk i sine første kamper for klubben. Deretter ble han satt ut av en skade, men er nå tilbake for fullt. Har fått fire kamper i Premier League, men venter fortsatt på sitt første mål.

Mats Møller Dæhli (23) – St. Pauli – på lån fra Freiburg:

Kantspillerens tyske klubb har havnet i trøbbel. Dæhli har 18 seriekamper for laget som i skrivende stund er i fare for å rykke ned. Ligger på 16. plass, som gir playoff for å unngå nedrykk. Tre poeng skiller til Darmstadt på direkte nedrykk. På den positive siden er det bare fem poeng som skiller opp til 7. plass. Ett poeng til trygg plass.

Gustav Valsvik (24) – Eintracht Braunschweig:

Midtstopperen og hans lag risikerer nedrykk til tysk fotballs tredje nivå. Tre kamper gjenstår, og Braunschweig ligger fem poeng over nedrykk. Bare to poeng skiller ned til playoff.

Har vi glemt noen spillere? Si gjerne ifra her.