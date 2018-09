Skjelbred sliter med å få spilletid - ønsker likevel å fortsette i Hertha

Her er ti triks du bør kunne for å avsløre om motparten er ærlig

Saken oppdateres.

Årets tyske ligasesong har åpnet strålende for Hertha. To strake seirer og null innslupne mål er fasiten. For Per Ciljan Skjelbred er situasjonen langt fra like rosenrød.

Midtbaneveteranen fikk verken plass i kamptroppen til åpningskampen mot Nürnberg eller det påfølgende bortemøtet med Schalke. Det var uvant kost for mannen som i årevis har nytt stor tillit hos trener Paul Dardai.

Under Dardais ledelse har kun Rune Jarstein og forsvarsspiller Marvin Plattenhardt spilt flere minutter enn Skjelbred. Nå er trønderen brått ute i kulden.

– Det er en ny situasjon for meg, og det føles rart. Jeg har alltid vært der (på laget), men jeg skjønte allerede i oppkjøringen at det ville bli vanskelig, sier 31-åringen i et intervju med Berliner Zeitung.

Vil ha ny kontrakt

Kampen om midtbaneposisjonene i Hertha-laget er større enn noen gang. I sommerens overgangsvindu ble unggutten Marko Grujic hentet på lån fra Liverpool, hvilket forsterket konkurransesituasjonen ytterligere.

Flere yngre spillere banker også på døra.

– De unge gjør det bra. De er både frekke nok og gode nok. De kommer med et enestående godt grunnlag fra akademiet i klubben, sier Skjelbred.

Norges tidligere landslagskaptein er inne i sitt siste kontraktsår med Hertha Berlin. Blir det opp til han, blir det ikke det siste.

Trønderen røper samtidig at det i løpet av sommeren dukket opp interesse for ham fra flere klubber og flere ulike ligaer.

– Det kom forespørsler fra flere ligaer, men et klubbskifte var ikke noe tema for meg. Jeg går nå inn i mitt siste kontraktsår i Berlin. Målet er å sikre meg en ny kontrakt her, sier han.

Tilbake til Trondheim

Til den tyske hovedstadsklubben kom han i 2013, først på utlån fra Hamburg. Deretter ble overgangen gjort permanent året etter.

Når karrieren som utenlandsproff omsider er over, er det liten tvil om hvor ferden går.

– Jeg har fortsatt et par år igjen i meg på dette nivået. Til slutt går ferden tilbake til Trondheim der det hele startet. De spør hver eneste sommer om når jeg kommer tilbake, sier 31-åringen i intervjuet med Berliner Zeitung.

Skjelbred takket nei til videre spill på det norske landslaget i februar i fjor. (@NTB)