Skoavtalene alene holder til salt i maten, diamanter i øreflippen og alt de måtte begjære

Saken oppdateres.

Utstyrsleverandørene er villige til å punge ut for at Cristiano Ronaldo, Lionel Messi eller (for det meste) mer beskjedent begavede spillere skal promotere deres varer. De beste vet å ta seg betalt. Ronaldos avtale med Nike skal være verd 52 millioner kroner i året.

Da handler det ikke bare om at han scorer sine mål med Nike-støvler. Avtalene medfører forpliktelser som noen ganger kan komme i konflikt med spillerens egentlige jobb.

– Disse avtalene medfører visse plikter. Har du signert med Adidas, Nike eller Puma, betyr det at de har kjøpt dine "image rights". Det medfører krav om offentlige opptredener og tilstedeværelse i sosiale medier, sier rettighetsekspert Frank Hocquemiller.

Utstyrsselskapene vil gjøre sine produkter mer synlige og har funnet at populære idrettsstjerner gjør den jobben bedre enn noen andre.

– De investerer mer og mer penger, og de vil ha noe tilbake, sier Kevin Geoffroy, som jobber for et nettsted som skriver om sportsutstyr.

Store summer

Arsenal-stjernen Mesut Özil påpekte nylig at han er betalt av Adidas da han promoterte utstyrsgiganten på Instagram. Han skal ha en avtale som gir ham over 40 millioner kroner i året.

Manchester United-spiller Paul Pogbas avtale med samme firma skal være verd nesten 400 millioner kroner over et ikke spesifisert antall år.

I mange år hadde fotballspillere nesten ingen rettigheter og ble utbyttet av sine klubber, men allerede på 1930-tallet var det tegn til opprør da spissen Andre Abegglen startet sitt eget utstyrsmerke mens han spilte for franske Sochaux: «Gode redskaper til en god arbeider, gode støvler til en god fotballspiller», var hans slagord.

Fronter

Konflikten ble tilspisset på 1970-tallet, da superstjernen Johan Cruyff ville spille for Nederlands landslag bare om en av de tre Adidas-stripene ble fjernet fra hans trøye. Han hadde nemlig en avtale med Le Coq Sportif.

På veien mot Frankrikes VM-triumf i 1998 måtte landslagssjef Aimé Jacquet avverge en spillerstreik Stjernene likte ikke at de måtte bruke Adidas-støvler i strid med sine personlige avtaler. Etter Frankrikes seier har franske landslagsspillere fått bruke støvlene de selv vil.

Men det betyr ikke at alt konflikter tilhører fortiden. Frankrikes offisielle lagbilde før VM i 2014 tyder på at bare spillere med Nike-sko fikk sitte i første rekke, uansett hvor høye eller lave de var og hvor mye eller lite de passet inn i forhold til andre spillere.

