Vind skaper reisetrøbbel for RBK

Saken oppdateres.

– Vi håndterer dette godt. Det blir som en bortekamp i elitserien, og det er hell i uhell at det skjer før nettopp Celtic-kampen. Det er en klubb vi har møtt noen ganger i det siste, så vi kjenner stadion, reisebelastningen og vi skal også bo på samme hotell som tidligere, sier organisasjonssjef i RBK, Trond Alstad.

– Resten av USA-stormen

Etter planen skulle RBKs fly til Skottland tatt av fra Værnes klokken 12 onsdag, slik at spillerne skulle få gjennomført vanlige forberedelser til en bortekamp i Europa.

Det betyr blant annet en rolig trening inne på stadion kvelden før kampen.

På grunn av restene av en orkan i området, som skal løye utover dagen, får man imidlertid ikke tatt av før klokka 16.00.

– Det er restene av stormen som lå over USA for ei ukes tid siden slår nå inn over Skottland opplyser Knut Grønvik i reiseselskapet Travelnet.

– Det betyr at vi trener hjemme i Trondheim i dag, i stedet for i Skottland. Og vinden skal løye, ellers kunne vi ikke ha reist, opplyser Alstad.