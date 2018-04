Slik blir sommerens fotball-VM fra sofakroken

Frykter E39 mellom Klett og Orkanger kan bli stengt et helt år

Over 50 skadd i togkollisjon i Salzburg

Saken oppdateres.

Se hele oversikten nederst i saken

Statskanalen skal sende VM-finalen, mens begge semifinalene går på TV 2. NRK har også åpningskampen mellom Frankrike og Australia. Kanalene sender to kvartfinaler hver.

– Ville du heller byttet semifinalene mot finalen?

– Nei, dette er et samarbeid, ikke en konkurranse. Jeg gleder meg til semifinaler på TV 2, og jeg gleder meg til å benke meg for å se finalen på NRK, sier TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen til NTB.

– Herlig sommer

Fotball-VM er spekket av interessante kamper. Åge Hareides Danmark møter Peru (TV 2), Australia (TV 2) og Frankrike (NRK1). Englands kamper er også delt mellom kanalene. Tunisia – England og England – Belgia går på NRK, mens TV 2 viser England – Panama.

Sverige, fortsatt uvisst om det blir med eller uten Zlatan Ibrahimovic, møter Sør-Korea (NRK1), Tyskland (TV 2) og Mexico (NRK) 1). Naboduellen mellom Portugal og Spania har TV 2 sikret seg.

– Vi har fordelt VM-godbitene mellom oss, og publikum kommer til å få en herlig VM-sommer fra både oss og TV 2. Vi gleder oss stort til avspark, og ikke minst å formidle selve VM-finalen til det norske folk, sier sportsredaktør Egil Sundvor i NRK.

– De kampene jeg gleder meg mest til å vise på våre kanaler er Portugal – Spania, VM-debuten til Åge Hareide mot Peru og de to semifinalene, sier TV 2s sportsredaktør Jansen Hagen.

Rettighetshaverne har delt kampene likt seg imellom. 32 går på NRKs tre kanaler, hvorav hele 28 på NRK1. TV 2 viser 28 kamper på sin hovedkanal, fire på Sportskanalen.

Kjente fjes

Carina Olset og Andreas Hagen er NRKs programledere, mens Julie Strømsvåg og Jan-Henrik Børslid får samme oppdrag hos TV 2. For NRK skal kommentatorparene Christian Nilssen/Lise Klaveness og Andreas Stabrun Smith/Egil «Drillo» Olsen i aksjon.

TV 2s kamper kommenteres av Øyvind Alsaker og Kasper Wikestad med Petter Myhre og Brede Hangeland som eksperter. Marius Skjelbæk og Jesper Mathisen skal også kommentere kamper fra fotball-VM i Russland.

Aleksander Schau blir fast studiogjest hos NRK, mens TV 2 har eksperter som Erik Thorstvedt, Solveig Gulbrandsen og Simen Stamsø-Møller i studio. Der dukker også ekspertkommentatorene Jesper Mathisen og Brede Hangeland opp.

Fotball-VM starter 14. juni. Helt fram til 15. juli kan TV-seerne glede seg over å se verdens største fotballprofiler på skjermen.

Her er hele oversikten over hvilke kamper som sendes hvor (trykk på bildet for å gjøre det større):