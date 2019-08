Slik dekker Adressa RBKs Europa-drama

Fire grunner til å tro på Manchester United-suksess under Solskjær. Og to grunner til å la være

Saken oppdateres.

Da skal Eirik Horneland, Tore Reginiussen & co gjeste sterke Dinamo Zagreb til det første av to playoff-oppgjør til spill i denne høstens Champions League.

Viasat har rettighetene til oppgjøret, men også Adresseavisen skal ha tv-sending der kampen dekkes. Som i forrige bortekamp i kvaliken, mot Maribor, kan Adresseavisens abonnenter følge oppgjøret gjennom våre kommentatorers øyne på adressa.no.

* Har du sett hva som skjedde da Søderlund gjorde Adressa-kommentatorens frispark-tips til skamme? Det ble full fyr i studio

Der kommer Petter Rasmus til å følge, og prate om, kampen sammen med RBK-legenden Bent Skammelsrud.

– Det blir først og fremst en utrolig spennende kveld. Det er den største og beste sjansen til å komme til Champions League siden 2007. Kvelden blir ikke noe dårligere når man skal se kampen sammen med en vaskeekte Rosenborg-legende. Det er den eneste RBK-legenden jeg fortsatt blir litt starstruck av å møte, sier Rasmus.

– Det blir nervepirrende, og jeg kjenner på en veldig stor usikkerhet rundt hvor gode Dinamo Zagreb egentlig er. Det får vi et brutalt svar på under kampen, sier han.

Samtidig er Adresseavisen på plass i Zagreb med flere journalister og fotograf, og kommer til å dekke kampen på vanlig vis, med direktechat, referat og alle de viktigste reaksjonene etter kampen.

Kampstart onsdag er så sent som klokken 21.00, noe som gjør at torsdagens papirutgave av Adresseavisen går i trykken før kampen er over. Det betyr det at torsdagsavisen blir uten saker om kampen, men leserne kan selvfølgelig få med seg alt om oppgjøret på adressa.no.