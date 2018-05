Slik er Rekdals kamp mot kiloene: – Det føles som å stå opp fra de døde. Jeg må begynne helt på nytt.

Saken oppdateres.

Nederst i artikkelen: Slik trener noen av de andre fra 98-laget

OTTESTAD: – Jeg vil ikke høre hånlatteren fra publikum som roper: «Se så feit Reka er blitt!».

En svart katt står utenfor kjellervinduet og stirrer på den gamle landslagsheltens innbitte kamp på en tredemølle.

Kjetil Rekdal skjærer grimaser, puster tungt og angrer på at han ikke har tatt bedre vare på kroppen etter at han la opp som fotballspiller for 13 år siden.

49-åringen skal spille i den Aftenposten-arrangerte omkampen mot Brasil 9. juni. Rekdal sier han ikke vil «se ut som en hvalross» når han løper rundt på Ullevaal-gresset. Derfor har han begynt å trene fire-fem ganger i uken.

– Det føles som å stå opp fra de døde. Jeg må begynne helt på nytt. Det er helt sykt hvordan man forfaller, gisper straffehelten fra Marseille.

Kjetil Rekdal Født: 6. november 1968 (49 år). Kommer fra Rekdal i Møre og Romsdal. Er fotballekspert for Discovery (MAX, TV Norge og Eurosport). Er spillerutvikler i HamKam. Avgjorde Norges VM-kamp mot Brasil i 1998 med et straffespark like før kampslutt. Klubber som spiller: Fiksdal/Rekdal, Tomrefjord, Molde, Mönchengladbach, Lierse, Rennes, Hertha Berlin, Vålerenga Klubber som trener: Vålerenga, Lierse, Kaiserslautern, Aalesund. Landskamper/mål: 83/17.

Løp 5000 meter på 16.40

I vinter veide Rekdal på det meste 107,5 kilo. Nå er vekten på mellom 99 og 101 kilo. Målet er å være nede i 94–95 kilo om en måned.

I slutten av mars bestemte han seg for å ta grep. Bort med cola og søtsaker i ukedagene og 50-minuttersøkter på tredemølla minst fire ganger i uken.

– Første brukte jeg 46–47 minutter på fem kilometer. Da klarte jeg nesten ikke å løpe. Nå er jeg inne i en to og en halv måneds tyskeroppkjøring. Dette er fettpressing de luxe.

Da Kjetil Rekdal var topptrent fotballspiller på 1990-tallet, løp han 5000-meter på 16.40. Da han som spillende Vålerenga-trener gjennomførte de samme testene tidlig på 2000-tallet, løp han på under 18 minutter.

– Den største tabben var at jeg ikke holdt meg i aktivitet da jeg la opp etter 2004-sesongen. Men jeg var drittlei, jeg hadde holdt på i nesten 30 år og trent mange timer i snitt om dagen. Da tenkte jeg at det skulle bli godt å sette seg ned. Problemet var at jeg ble sittende. Nå har jeg innsett at jeg må ta grep. Om jeg skal henge med guttungene i kamp ute på plenen her, så må jeg orke mer enn å forsvare målet én gang.

– Tror du toppidrettsutøvere er «drittlei» den dagen de legger opp?

– Ja, det tror jeg. Du er nødt til å være egoistisk, du må velge bort så mange ting.

– Hva hadde du gjort i 2004 dersom du hadde visst at kroppen skulle forfalle slik?

– Jeg ville trent! Men først blir du lat. Så utsetter du det. Og så har du en krevende arbeidshverdag, der du kanskje reiser mye, som gjør at du utsetter ting til i morgen. Til slutt blir du bondefanget. Det blir et fryktelig ork. Og det er jo der jeg har havnet. Å klare å få kroppen til å løpe fem kilometer igjen, som gikk som smurt da du var aktiv, det går an. Det ligger latent, sier Rekdal, som melder om progresjon på den halvannen måneden han har trent.

– Det er ganske motiverende å se at du kan løpe fortere og fortere. Du kjenner at du blir i bedre og bedre form. Og så er det greit når du kommer opp i årene at du ikke ser ut som en hvalross. Av og til når jeg ser på meg selv, tenker jeg: «De 15 kiloene her skulle jeg gjerne vært foruten». Klart jeg tenker sånn. Når du får vondt av å gå opp trappen, eller blir andpusten og må ta en pause etter å ha spilt fotball i et og et halvt minutt med guttene, det går bare ikke an ..., sier Rekdal og rister på hodet.

– Er det enda verre for deg, som en gang var supersprek, å se deg selv i speilet?

– Jaja, for meg er det i hvert fall slik. Nå har jeg aldri tatt meg selv veldig høytidelig, hverken i hårsveis, klesvei eller bil og hus. Men det er klart ... når du ser på egen kropp ... du husker hvordan du en gang var.

Løp fem kilometer på 32.40

Aftenposten var med på en økt i slutten av forrige uke. 50 minutter på tredemølla. Best mulig tid etter å ha passert fem kilometer.

Rekdal starter rolig i 6,5-fart på mølla. Han øker gradvis og er oppe i 10-fart da han etter 3,5 kilometer må slakke ned på farten og gå i noen minutter.

– Blytungt, melder Rekdal – og har ikke ork til å si mer enn det ene ordet.

Han må ta en ny pause etter 4,3 kilometer.

– Men nå blir det 10,5. Toppfart. Da er det «all-in!».

Rekdal passerer fem kilometer på tiden 32.40, en forbedring på 14–15 minutter fra første økten i slutten av mars. De siste drøye 17 minuttene går han i 6,5-fart og tilbakelegger totalt 6,8 kilometer på 50 minutter.

Maskinen forteller at Rekdal har forbrent 494 kalorier på 50 minutter.

– Det burde vært 1000, sukker han.

– Du har trent bort en cola og sjokolade på denne økten?

– Ikke snakk!

Målet er å løpe fem kilometer på 25 minutter innen 9. juni.

– Men det er en møysommelig prosess. Først måtte kroppen bli vant til å løpe i 10 minutter. Så i 15 minutter og deretter 20. Å klare å få kroppen til å bli vant til å løpe langt, samtidig som tempoet økes, kan være krevende.

Skal fortsette å trene

Rekdal gjorde tilsvarende treningsstunt for to år siden, etter et veddemål med Vålerengas keepertrener Gjermund Østby. 49-åringen sier han løp fem kilometer på tredemølle på 21.12 den gangen, etter en vanvittig treningsinnsats over en periode.

Men da sluttet han å trene med én gang veddemålet var vunnet. Nå skal Rekdal fortsette å trene også etter kampen mot Brasil 9. juni.

– Jeg håper at jeg er i bedre form enn Ronaldo. Men han er spiss og kan stå mer i ro. På midtbanen må du være mer bevegelig. Jeg håper å komme i brukbar form, og skal i hvert fall ikke være den dårligste på banen.

– Har du noe råd til fotballspillere som er på oppløpssiden i karrièren og snart skal legge opp?

– Du må holde treningen ved like. Jeg merket det sist gang jeg var i trening, da jeg vant veddemålet mot Gjermund, at humøret ble mye bedre. At jeg hadde mer energi og var i bedre form. Nå handler det om å automatisere en kropp som har ligget i hi.

Slik trener noen av de andre fra 1998-laget:

Frode Grodås (53), keeper:

– Jeg trener egentlig nesten som jeg pleier å gjøre. Den eneste forskjellen er at jeg på torsdager er trener for landslagskeeper Cecilie Fiskerstrand. Når den økten er ferdig så bytter vi, slik at hun trener meg en økt. Bortsett fra det kjører jeg en liten økt nesten hver eneste dag. Det er definitivt mest løping, sykling, roing og slike ting, men så kobler jeg på litt styrke. Jeg trener litt mer spenst nå, jeg må få litt futt i beina igjen. Så jeg ser om jeg klarer å vekke til liv noen muskelfibre. Jeg frykter egentlig ikke at de andre spillerne ikke skal være godt nok trent heller. Det er en gjeng som kan hente frem mye kraft og vilje hvis de vil. I hvert fall hvis de blir kjeftet litt på. Så jeg forbereder meg på å kjefte litt også.

Tore André Flo (44), angrep:

– Jeg har begynt å trene meg opp igjen etter å ha byttet ut begge hoftene. Det blir mye løping i motbakke, det skal være bra i opptreningen av hoftene. Jeg har også begynt å spille litt fotball igjen. Det blir litt "staff-football" (støtteapparat og ansatte) i Chelsea på ettermiddagene. I tillegg spiller jeg litt for "Ascot vets" (veteranlag). Jeg trener så hardt jeg kan og håper å komme i normal brukbar form. Men jeg har ikke fått testet meg skikkelig enda.

Vidar Riseth (46), midtbane:

– Jeg har fire-fem økter i uken. Det blir løping, sykling og fotball. Jeg kjører mye intervalltrening på mølla med 45 sekunder i 17-fart og 1 prosent stigning. Etter en pause på 15 sekunder er det på'n igjen. Jeg kjører 15 repetisjoner. Jeg sykler også mye og ligger i snitt på 80 kilometer i uken. I tillegg spiller jeg litt fotball for Bygdø Monolitten i 4. divisjon. Men jeg spiller kun kamper. Jeg har forsøkt å holde meg i form etter at jeg la opp. Jeg reiser mye i jobben, og i perioder blir det litt mindre trening, men jeg forsøker så godt jeg kan.

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (52), ving:

– Jeg trener jevnt og trutt. Jeg spiller en del på oldboyslaget til Rosenborg og sist søndag slo vi Byåsen med 17–3. Jeg scoret fire av målene. Om vinteren trener jeg en del ishockey, jeg spiller litt oldboyshockey for Atlantic Fire and Ice i 4. divisjon. Dessuten pleier jeg å gå mye på ski om vinteren. Jeg tror jeg er godt over snittet trent til å være en 52-åring. Jeg tror i hvert fall at jeg er bedre trent enn Kjetil Rekdal!