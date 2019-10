Her er den nye lekeplassen i Midtbyen

Hun imponerer for Ørn, men vil ikke spille for landslaget

EM-kvalik direkte: Disse starter for Norge

Nav-ansatt svarer statssekretæren: Det er åpenbart vanskelig for regjeringen å innse at noen trenger langvarig hjelp

To norske spillere skilte seg ut

Politiet måtte avslutte nachspielet da allsangen gikk «too far gone»

Slik går Norge til EM: - Har stor tro på at vi kan klare det

Norge-børsen: To spillere skilte seg ut

Politiet måtte avslutte nachspielet da allsangen gikk «too far gone»

Slik går Norge til EM: - Har stor tro på at vi kan klare det

Saken oppdateres.

Norge-Spania 1–1

Joshua Kings utligningsmål hjemme mot Spania på Ullevaal tente et nytt håp om drømmen om EM-sluttspill neste år.

Norge ligger på fjerdeplass i gruppen, og står med ti poeng. Det er fire poeng bak gruppetoer Sverige, som vant 4–0 over Malta lørdag kveld.

Romania ligger på tredjeplass med 13 poeng, og møter Norge på hjemmebane tirsdag.

Spania, som er ubeseiret på de syv gruppespillskampene, topper gruppen suverent med 19 poeng.

Det er tre kamper igjen i gruppespillet. Norge møter Romania (b) tirsdag, før Færøyene (h) og Malta (b) er motstandere i november.

Selv om Norge vinner alle sine resterende kamper, er de fortsatt avhengige av at Sverige og Romania snubler i innspurten av gruppe F. De to beste i gruppen får direkte plass i EM-sluttspillet.

Slik kan Norge sikre seg annenplassen:

Norge står med ti poeng. Vinner Norge mot Romania, Færøyene og Malta gir det 19 poeng.

Romania står med 13 poeng. Om Romania taper for Norge og Spania, men slår Sverige, gir det Romania 16 poeng.

Sverige har 14 poeng. Taper Sverige for Spania og Romania, og vinner mot Færøyene, gir det 17 poeng.

Lagerbäck er optimist

På pressekonferansen etter kampen ble Lagerbäck spurt om hva han mente om Norges sjanser til å klare annenplassen i gruppen.

– For det første er vi nødt til å konsentrere oss om våre egne kamper og vinne dem. Så er vi avhengige av resultater i de andre kampene, der både Sverige og Romania må tape kamper. Sverige må tape mot Romania, så vi håper at de kan få litt trøbbel der nede. Det er klart at man bør være optimist. Jeg pleier alltid å kalle meg en realistisk optimist. Sjansen finnes, sier svensken.

Lagerbäck la heller ikke skjul på at dette var den beste prestasjonen av Norge under hans ledelse.

– Dette er den beste kampen vi har spilt om man tenker på kvalitet på motstander. Spillerne gjør en fantastisk innsats. Vi har kanskje ikke flere klare sjanser enn dem, men vi har mange flere halvsjanser, spesielt baller som detter ned i dere boks. Jeg synes det var helt fortjent. Det kunne like gjerne blitt tre poeng, sa landslagssjefen.

Ekstrasjanse

Om resultatene ikke går Norges vei i EM-kvaliken, har de en ekstrasjanse i Nations League. Denne får Norge fordi de vant gruppe 3 på nivå tre i nyvinningen.

Om hverken Norge eller Serbia klarer å sikre seg EM-billett gjennom kvaliken, møtes de til semifinale i Nations League-playoff. Dette fordi Serbia vant sin gruppe i samme divisjon som Norge.

Vinneren går til finalen. Finalevinneren får også plass i EM-sluttspillet.

Selvsikker Ødegaard

Martin Ødegaard er også sterk i troen på EM-sluttspill, etter det sterke poenget mot Spania. Om ikke Norge klarer annenplassen, er Real Sociedad-spilleren selvsikker i Nations League.

– Den prestasjonen vi gjør er sinnssykt bra, og er noe vi må bygge videre på. Vi får dra til Romania og ta tre poeng og så får vi håpe at vi har litt flyt i de andre kampene, sa Ødegaard til TV 2 etter kampen, før han ble spurt om EM-sjansene:

– Jeg har absolutt stor tro på at vi kan klare det, enten gjennom kvaliken eller gjennom semifinalen og finalen i Nations League, sa Ødegaard.

King ble også spurt om Norges EM-sjanser etter kampen.

– Hva gjør dette med troen i laget på at dere kan gå videre?

– Det er ikke opp til oss. Vi har én jobb i de neste kampene, og det er å få med oss ni poeng. Så må vi vente og se om Sverige gir bort poeng både mot Spania og Romania. Den eneste fordelen vi har er at Spania nå er revansjelystne, og når Sverige skal ned til Romania vil det full stadion igjen, svarte King, og viser til at Norge gjester Romania foran tomme tribuner i tirsdagens kamp.