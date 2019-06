Slik hyller spillerne Klopp: – Fantastisk manager, men først og fremst et fantastisk menneske

- Nå står de på bordene og benkene her. Helt galehus

MADRID: – Hei, hei, dere må være forsiktige!

Nærmere 30 journalister kjempet om plassene da Mohamed Salah sprintet gjennom intervjusonen i kjelleren på Wanda Metropolitana stadion.

Det var gått nøyaktig to timer siden Liverpool igjen kunne løfte Champions League-trofeet, for sjette gang i klubbens historie.

Salah reagerte litt forskrekket på samlingen av journalister som knivet om plassene. Han så en på første rekke bli presset mot gjerdet av dem bak.

– Går det bra med deg?, spurte Salah og fikk et nikk til svar. Før han oppfordret om å ta litt hensyn.

– Har fått troen på oss selv

Og det er nettopp det mange av spillerne mener er forklaringen på Liverpools store fremgang under de drøyt tre og et halvt årene med Jürgen Klopp som manager:

Evnen til å bry seg om andre. Samholdet. Lagånden.

– Vi har fått troen på oss selv. Vi tapte i fjor, men kom tilbake og vant. Det handler om å tro. Alt har en grunn, sa Salah.

Etter å ha snakket i et par minutter hadde han det veldig travelt med å komme seg i spillerbussen.

Det var kvelden over alle kvelder for Liverpool-spillerne.

Det var festen over alle fester for de 50.000 tilreisende supporterne fra Beatles-byen.

Parade i Liverpools gater

Men Liverpools spillere og støtteapparat kunne rett og slett ikke komme seg fort nok hjem fra Madrid.

For i Liverpool skal Champions League-vinnerne hylles av en hel by under seiersparaden i åpen buss i sentrumsgatene søndag ettermiddag.

Der kommer det til å være langt flere enn 50.000.

Keeper Alisson Becker bar trofeet gjennom intervjusonen. Han ville ikke snakke, kun smile.

Roberto Firmino, med nyfarget rødt hår, hadde en ølflaske i venstre hånd og fortalte om hvor stor opplevelse det hadde vært.

Jürgen Klopp, som mye handlet om etter finaleseieren, klemte en kvinnelig journalist og stilte opp på en selfie med en annen.

– Jeg vet ikke helt om dette har gått opp for oss, men vi kommer garantert til å skjønne hva vi har oppnådd under paraden, sa han.

Og lo så hele den lange kroppen ristet.

Etter å ha tapt sine seks siste finaler, tre for Borussia Dortmund og tre for Liverpool, brøt han finaleforbannelsen i Madrid.

– Han er helt outstanding

Det var mange som unte den karismatiske tyskeren det. Ikke minst spillerne, dem som jobber med Klopp hver dag.

– Han er en fantastisk manager, men først og fremst er han et fantastisk menneske. Måten han behandler oss på er helt outstanding, sier Virgil van Dijk.

Han mener det er en helt spesiell «spirit» i Liverpool. Nederlenderen kaller Liverpool for «familieklubb».

– Det kommer fra manageren. Han sier ting som rører oss virkelig. Det noe med samholdet som er helt spesielt. Jeg har aldri opplevd noe sånn.

Da midtstopperen ble bedt om å forklare hva det er Klopp gjør med spillernes hoder, svarte han:

– Det er ting som rører oss. Han har fått oss til å spille for hverandre. Han er alltid der for deg, han er alltid der for oss alle.

Hendersons opptur

Lenge etter de andre kom kaptein Jordan Henderson, som fikk æren av å løfte pokalen i konfettiregnet.

Tidligere kritisert, nå en akseptert kaptein.

– Uten denne manageren ville ikke dette vært mulig. Du opplever vanskelige perioder gjennom en lang sesong, men det han har gjort med oss etter at han kom er helt utrolig.

Henderson mener Klopp har skapt en helt spesiell garderobe. En garderobe full av samhold.

– Han har et helt spesielt forhold til samtlige spillere. Klopp er en spesiell manager. Vi lærer så mye av han. Forhåpentlig kan vi dra nytte av det også neste sesong, svarte Henderson før en i støtteapparatet ropte etter ham.

– Kom igjen «Hendo»! Nå ga du dem verdens lengste svar. Bussen går.

Sendte hilsen til kreftsyk

Det var på tide å komme hjem til Liverpool.

Tilbake dit Jürgen Klopp spilte inn en helt spesiell hilsen en time før flyet tok av til finalebyen Madrid fredag morgen.

Liverpool hadde fått en henvendelse fra en kvinne på New Zealand. Hennes mann Dan Evans, en Liverpool-supporter som nylig flyttet fra Coventry, hadde bestilt tur til Madrid for å oppleve Champions League-finalen.

Men så fikk han dødsdommen. Han hadde uhelbredelig kreft. Turen til Spania ble avlyst.

Da bestemte Jürgen Klopp seg for å sende en personlig videohilsen til den syke mannen.

– Hei Dave. Jürgen Klopp her. Jeg har hørt om din historie, og den er vanskelig å akseptere. Dette handler om mer enn fotball. Dette handler om livet. Det eneste vi forsøker å gjøre hele året er å gi folk litt håp, litt glede. Vi har delt disse erfaringene gjennom de tre og et halvt årene jeg har vært her. Det gjør oss til venner, sa Klopp og avsluttet sin hilsen på denne måten:

– Jeg er kristen ... vi sees.