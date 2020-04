Slik kan sesongen i engelsk fotball spilles ferdig

Orkla svarer på kritikken: Viktig for økonomien at selskaper som oss utbetaler utbytte

De bygget en helt spesiell hytte for under én million

Mats (27) vant EM i Football Manager. Dette er hans tips og gulltaktikk for å bli best.

Saken oppdateres.

Når kan det spilles kamper?

8. juni nevnes nå som tidligste mulige dato for oppstart av kamper igjen, men det kan også bli senere. Det avhenger av når britiske myndigheter slipper opp på tiltakene mot viruspandemien. Dagens tiltak varer til 7. mai.

I fredagens videomøte mellom Premier League-klubbene ble det skissert at sesongen kan spilles ferdig i løpet av 40 dager fra første spilte kamp. Det regnes at spillerne trenger tre uker med trening før de kan spille kamper igjen.

Hvordan blir treningen?

I første omgang kan det bli trening i små grupper, slik det allerede har vært gjennomført en stund i land som Tyskland og Norge. Når det åpnes for det, kan full treningsaktivitet gjenopptas.

Hvordan spilles kampene?

Det er nesten helt sikkert at kampene vil bli spilt uten publikum resten av sesongen. Det vil gjennomføres strenge smitteverntiltak på arenaene, og det vil være streng kontroll med hvem som får være til stede. Før hver kamp skal alle spillere, trenere, dommere, funksjonærer og TV-produksjonspersonale testes for koronaviruset. De som eventuelt tester positivt blir isolert.

Dette betyr at minst 200-300 personer må testes før hver kamp. Det er mulig bare om tilstrekkelig antall tester er tilgjengelige uten at det går ut over dem som trenger det mest. Mulig økt belastning på helsevesenet ved skader vil også være med i vurderingen når tidspunktet for oppstart bestemmes.

– Politi må også være til stede selv om kampene spilles uten publikum, for en del supportere vil reise til arenaene selv om de ikke kommer inn, skrev West Ham-viseformann Karren Brady i en avisspalte lørdag. Dermed blir også tilgang til politiressurser en del av puslespillet.

Hvorfor er det viktig å fullføre sesongen?

Premier League-klubbene kan miste innpå 13 milliarder kroner i TV-inntekter dersom sesongen ikke spilles ferdig, og for flere klubber vil inntektsbortfallet kunne være ødeleggende. Tapte billett- og kampdagsinntekter kommer uansett i tillegg til dette.

Mange klubber har også mye å tape sportslig dersom sesongen skulle bli annullert, for eksempel Liverpool som er bare seks poeng unna sin første Premier League-tittel noensinne og det første seriemesterskapet på 30 år.

Hvor mange kamper gjenstår for hver klubb?

Arsenal, Aston Villa, Manchester City og Sheffield United har 10 Premier League-kamper igjen å spille, de 16 andre lagene har igjen ni kamper.

I FA-cupen er man kommet fram til kvartfinaler, der dette er kampene: Leicester – Chelsea, Newcastle – Manchester City, Sheffield United – Arsenal, Norwich – Manchester United. Altså mangler mellom ni og 13 kamper for hver klubb før sesongen er over.

Hva med europacupene?

Uefa håper å fullføre både mesterligaen og europaligaen, men gir nasjonale klubbturneringer fortrinnsrett. Det er antydet at europaligafinalen i Gdansk spilles 26. august og mesterligafinalen i Istanbul 29. august. Det er ennå ikke bestemt når og hvordan de siste cuprundene før finalene skal avvikles.

Kilder: Premier League, Sky Sports, BBC, NTB.

(©NTB)