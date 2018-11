Slik reagerer Rosenborg på Bendtners fengselsdom

Utsolgt i Samfundet på under to minutter

Saken oppdateres.

TRONDHEIM: Fredag falt dommen i København. Nicklas Bendtner er dømt til 50 dagers fengsel etter episoden med taxisjåføren i september. Taxisjåføren ble frifunnet for forsøk på vold.

Men siste ord er ikke sagt. Bendtner ønsker å bli frifunnet – og anket dommen på stedet.

Rett etter dommen møtte Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug pressen på Brakka. Der innledet hun med at både Rosenborg og Bendtner «gjerne skulle vært saken foruten». Hun understreker også at Rosenborgs holdning til saken er å «ta vare på» Bendtner – uansett endelig dom.

– Hva legger du i å «ta vare på»?

– Det er et rettssystem som dømmer ham. Han får straffen sin der. Han er her som fotballspiller og da må vi legge til rette for det, sier Dyrhaug til Adresseavisen.

Bendtner tilbake i trening lørdag

Dermed ser det ikke ut som fredagens dom vil påvirke Bendtners Rosenborg-fremtid. Dyrhaug sier at Bendtner er tilbake på trening lørdag, og han er i utgangspunktet spilleklar til hjemmekampen mot Odd søndag.

Bendtner kan bli en viktig brikke i Rosenborgs sesongavslutning - med en ankesak stadig i horisonten.

– Når han er tilbake, må han ha fullt fokus på det sportslige, sier Dyrhaug.

– Anken får ikke noe å si på det som skjer fremover?

– Nei, vi må ha fullt fokus på det sportslige.

– Kjenner ikke detaljene

Bendtner ble dømt for å ha tildelt taxisjåføren et knyttneveslag og et spark. 30-åringen avviste i retten at han skal ha sparket sjåføren, men retten legger i sin dom til grunn at sparket fant sted, selv om den ikke finner det bevist at taxisjåføren ble truffet i ansiktet.

Tove Moe Dyrhaug sier at hun ikke har rukket å sette seg inn i detaljene som dukket opp i retten fredag.

– Jeg har ikke fulgt med på en eneste detalj. Det har vært mye spørsmål om cupfinalebilletter og annet. Jeg har bare fått med meg dommen, sier Dyrhaug.

– Jeg har selvfølgelig fått høre Nicklas sin forklaring da det skjedde. Jeg kjenner saken derfra, sier Dyrhaug.

– Stemmer det overens med det som kom frem i retten?

– Det vet jeg ikke. Men det høres jo sånn ut.

Etter dommen gjorde Bendtners advokat Anders Németh et poeng ut av at pressen innledningsvis hadde fremstilt saken feil. Németh argumenterte med at det «ikke er snakk om at Nicklas uten videre har forvoldt en taxisjåfør».

I retten ble det nemlig kastet søkelys på hva som skjedde før Bendtner slo taxisjåføren, blant annet på bakgrunn av videoopptak. Handlingsforløpet var - i grove trekk - slik: